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Savcı Türkaslan: Sincan Başsavcılığı’nın böyle bir yetkisi yoktur

Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, kendisi hakkında iddianame düzenlenmesine ilişkin, “Sincan Başsavcılığı’nın böyle bir yetkisi yoktur. Hukuken iddianame değildir” de

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Deniz Feneri soruşturmasından alınan Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, kendisi hakkında iddianame düzenlenmesine ilişkin, “Sincan Başsavcılığı’nın böyle bir yetkisi yoktur. Hukuken iddianame değildir” dedi. HSYK’nin 27 Eylül’de verdiği kovuşturma kararına karşı yeniden inceleme başvurusu yaptıklarını dile getiren Türkaslan, “Bizim yeniden inceleme başvurumuzla ilgili karar verilmeden Sincan’a evrakı göndermeleri ilginç. Neden 4 ay beklemişler” diye sordu.


Türkaslan, yaklaşık üç yıldır yürüttüğü soruşturmada 26 Ağustos 2011’de diğer savcılar Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz ile birlikte görevinden alındı. HSYK de üç savcı hakkında “evrakta tahrifat” iddiasıyla kovuşturma yapılması izni verdi. Dosya Sincan Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık da üç savcı hakkında iddianame düzenledi. Türkaslan hakkında 8.5 yıla kadar hapis cezası istendi.


Haklarında iddianame hazırlanmasını “Beklenen bir işlemdi” diye değerlendiren Türkaslan, iddianamede HSYK’nin iddiasından ve savunmalardan başka bir tespit olmadığını kaydetti. Türkaslan, şunları kaydetti: “Hâkim ve savcılarla ilgili Sincan’a böyle bir evrak gittiği zaman, Sincan Başsavcılığı’nın başka bir işlem yapma yetkisi, hakkı ve görevi yok. Yapacağı tek şey gelen evrakı ağır ceza mahkemesine göndermektir. Başka bir şey yapma yetkisi yoktur. ”


Türkaslan, iddianamede “savcılar tahrifat yapmıştır” denmediğine işaret ederek, başsavcılığın bunun olup olmadığının “takdirini” mahkemeye bıraktığını belirtti.

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