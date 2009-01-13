Savcı, Tuncer Kılınç’a Gülen 'e-mail'ini sordu

Ergenekon sanıklarıyla ilişkileri sorulan Kılınç, sadece Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi olduğunu söyledi.
Ergenekon soruşturması
kapsamında gözaltına alınan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral
Tuncer Kılınç’a savcılık sorgusunda, Tuncay Özkan’da ele geçirilen
dokümanlarda yer alan ‘Fethullah davası ile ilgili aleyhte tanıklar
bulunması’ konulu e-mail'de isminin geçtiği belirtilerek konu hakkında
bilgisinin olup olmadığının sorulduğu ortaya çıktı.
Kılınç’ın savcılık ifadesini Milliyet ele geçirdi. Şener Eruygur’u
devre arkadaşı olması nedeniyle, Hurşit Tolon’u ise halef-selef
ilişkisi nedeniyle tanıdığını belirten Kılınç, Ergün Poyraz’ı da tehdit
aldığını belirterek Jandarma bölgesinde oturduğu için kendisinden
yardım istemesiyle tanıdığını anlattı. Kılınç, Veli Küçük’ü de jandarma
generali olarak tanıdığını ve aynı dönemde Edirne’de görev yaptıklarını
anlattı.
Özkan’da ele geçen e-mail
Tuncay Özkan’da ele geçirilen, “Sevgili Mesut, Fethullah’ın davası ile
ilgili aleyhte yeni tanıklar bulmamız lazım. Bizim avukat Hüseyin bey
mahkemenin aleyhimize doğru gittiğini, Eyüp ve Serhat alçaklarının da
her an karşı tarafa dönebileceğini söyledi. Şu bizim Serhat’ın bir
akrabası varmış, Cihat isminde bir çocuk. Biraz para vererek Fethullah
aleyhinde mahkemeye çıkartmayı düşünüyorum. Bu konuda bizim emekli
Albay Cem bey de çocuklarla konuşarak, teklifin sanki askerden
geldiğini ima edecek. Acilen yeni tanıklar bulmamız lazım. Fevzi
Türkeri Paşa ve Kemal Yavuz Paşa vasıtasıyla görüştüm. MGK Genel
Sekreteri Tuncer Kılınç ile bir kez daha bu konuda görüşeceğiz. Senin
söylemek istediğin bir konu varsa bana mail gönder veya bir numaralı
BİKE’nin evinde görüşelim. Sakın telefonda açık konuşma.(...)Cevap
bekliyorum sevgiyle kal. Gülseven Yaşer yeni telefonum 05....”
ifadelerinin yer aldığı e-mail ile ilgili soruya Kılınç, şu yanıtı
verdi:
‘İçeriğini anladım’
“Gülseven Yaşer isimli bayanı, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın başkanı sıfatı
ile tanıdım. Bu e-mail'in gönderildiği Hayri Canöz’ü tanımıyorum.
e-mail içeriğini anladım, ancak burada konuşulan konularla ilgili
herhangi bir şey görmedim, duymadım. Zaten devam eden bir davaya
müdahil olmak, tanık yaratmak gibi bir faaliyet içerisinde olmam söz
konusu olamaz. Ben yasal olmayan bir talebi hiçbir şekilde dinlemem.
Bir numaralı BİKE tabirinin ne anlama geldiğini bilmiyorum.”