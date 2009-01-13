Savcı, Tuncer Kılınç’a Gülen 'e-mail'ini sordu

Ergenekon sanıklarıyla ilişkileri sorulan Kılınç, sadece Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi olduğunu söyledi.



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’a savcılık sorgusunda, Tuncay Özkan’da ele geçirilen dokümanlarda yer alan ‘Fethullah davası ile ilgili aleyhte tanıklar bulunması’ konulu e-mail'de isminin geçtiği belirtilerek konu hakkında bilgisinin olup olmadığının sorulduğu ortaya çıktı.



Kılınç’ın savcılık ifadesini Milliyet ele geçirdi. Şener Eruygur’u devre arkadaşı olması nedeniyle, Hurşit Tolon’u ise halef-selef ilişkisi nedeniyle tanıdığını belirten Kılınç, Ergün Poyraz’ı da tehdit aldığını belirterek Jandarma bölgesinde oturduğu için kendisinden yardım istemesiyle tanıdığını anlattı. Kılınç, Veli Küçük’ü de jandarma generali olarak tanıdığını ve aynı dönemde Edirne’de görev yaptıklarını anlattı.



Özkan’da ele geçen e-mail



Tuncay Özkan’da ele geçirilen, “Sevgili Mesut, Fethullah’ın davası ile ilgili aleyhte yeni tanıklar bulmamız lazım. Bizim avukat Hüseyin bey mahkemenin aleyhimize doğru gittiğini, Eyüp ve Serhat alçaklarının da her an karşı tarafa dönebileceğini söyledi. Şu bizim Serhat’ın bir akrabası varmış, Cihat isminde bir çocuk. Biraz para vererek Fethullah aleyhinde mahkemeye çıkartmayı düşünüyorum. Bu konuda bizim emekli Albay Cem bey de çocuklarla konuşarak, teklifin sanki askerden geldiğini ima edecek. Acilen yeni tanıklar bulmamız lazım. Fevzi Türkeri Paşa ve Kemal Yavuz Paşa vasıtasıyla görüştüm. MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç ile bir kez daha bu konuda görüşeceğiz. Senin söylemek istediğin bir konu varsa bana mail gönder veya bir numaralı BİKE’nin evinde görüşelim. Sakın telefonda açık konuşma.(...)Cevap bekliyorum sevgiyle kal. Gülseven Yaşer yeni telefonum 05....” ifadelerinin yer aldığı e-mail ile ilgili soruya Kılınç, şu yanıtı verdi:



‘İçeriğini anladım’



“Gülseven Yaşer isimli bayanı, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın başkanı sıfatı ile tanıdım. Bu e-mail'in gönderildiği Hayri Canöz’ü tanımıyorum. e-mail içeriğini anladım, ancak burada konuşulan konularla ilgili herhangi bir şey görmedim, duymadım. Zaten devam eden bir davaya müdahil olmak, tanık yaratmak gibi bir faaliyet içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ben yasal olmayan bir talebi hiçbir şekilde dinlemem. Bir numaralı BİKE tabirinin ne anlama geldiğini bilmiyorum.”