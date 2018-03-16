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Dünya
Deutsche Welle

Savcı Trump'ın şirketinden Rusya belgelerini istedi

ABD başkanlık seçimlerine Moskova'nın müdahale ettiği iddialarını araştıran özel yetkili savcı, Trump'ın aile şirketinden Rusya ile iş ilişkilerini içeren belgeleri istedi.

16 Mart 2018 15:42

ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller, Başkan Donald Trump'un şirketi Trump Organization'dan belgeler talep etti. New York Times'ın haberine göre Mueller, Trump'ın aralarında Rusya'nın da dahil olduğu iş ilişkilerini gösteren belgeleri istiyor.

Mueller'in Trump'un şirketine gönderdiği mahkeme celbinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan'ın ekibinin soruşturmayla ilgili gerekli işbirliğini gösterdiği belirtildi.

New York Times'in haberinde, Trump Organization Mueller tarafından gönderilen mahkeme celbinin önemini küçümsüyor. Şirketin bir avukatı, Trump Organization'ın Mueller ile Temmuz ayında bu yana işbirliği içinde olduğunu ifade etti. Mueller'in sözcüsü Peter Carr haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki oylamaya müdahale etmiş olabileceği şeklindeki iddiaları aydınlatmak için görevlendirilmişti.

Trump, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

rtr/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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