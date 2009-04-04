Savcı Taraf'tan tazminat istedi

"Karargah Evleri" soruşturmasını yürüten Askeri Savcı Hava Hakim Yüzbaşı Mehmet Çelik, "gizli mal beyanını yayımlayarak kişilik haklarına saldırıda bulundukları" iddiasıyla Taraf gazetesine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Hakim Yüzbaşı Mehmet Çelik'in avukatı Arif Doğu tarafından açılan davanın

dilekçesinde, 12 Mart 2009 tarihinde, Taraf gazetesinde, Mehmet Baransu

tarafından kaleme alınan "Karargah Evleri Soruşturmasını Genelkurmay Bu

Yüzbaşı'ya Teslim Etti, Dünyanın En Zengin Askeri Savcısı, Serveti 3 Yılda Bir

Trilyon Arttı, Evrakta Sahtecilik Bile Yapmışlar" başlıklarıyla haber

yayımlandığı hatırlatıldı.



Haberde, Çelik'in, "kişilik haklarına yönelik olmak üzere yalan, iftira

ve hakaretlere yer verildiği ve yargının etkilenmeye çalışıldığı" ileri sürülen

dilekçede, "kısmen gerçek dışı bilgilere kasten gerçek dışı eklemeler yapılarak,

abartılarak, kamuoyunu bilgilendirme güdüsü dışında Çelik'e yönelik adeta

'taraflı, yargısız ve medyatik bir linç operasyonu ve kampanyasına' başlandığı"

iddia edildi.



Dilekçede, "Böylesine çirkin bir şekilde sürdürüle gelinen kampanyada,

tüm etik değerler ayaklar altına alınmış ve yasal düzenlemeler çerçevesinde suç

teşkil edecek şekilde gizli belgelerin yasa dışı yollardan elde edilip

açıklanmasından dahi çekinilmemiştir" denildi.



3628 sayılı Yasa'nın 15. maddesi gereğince mal bildirimlerinin gizli

olduğuna işaret edilen dilekçede, bu kapsamda yargı makamlarınca, gizli

belgelerin elde edilip yayımlanmasında sorumluluğu bulunanların tespiti ve

cezalandırılması yolunda yasal soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Çelik, görevi gereğince periyodik olarak genel mal beyanlarında

bulunmanın yanı sıra beyan edilen mallardaki değişimleri, izah edilen ve

belgelendirilen mal varlığı artışlarını da yasal prosedüre uygun şekilde yerine

getirmiştir. Gerek 2005, gerek 2008 ve ara dönemlerdeki gelişmeler ile ilgili

3628 sayılı Yasa'nın 7. maddesi gereği rutin yapılan karşılaştırmalarda, 'kanuna

veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin

sosyal yaşantısı bakımından gelirleriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek

harcamalar şeklinde ortaya çıkan bir artış' tespit edilmediği gibi anılan

Kanun'un 4. maddesi gereğince haksız mal edinme sayılacak şekilde bir mal

iktisabında ve beyanında kesinlikle bulunmamıştır. Mal varlığı ile ilgili hiçbir

beyan, bilgi ve belge saklamamış, mal beyanı dışında haksız kazanç sureti ile

elde ettiği bir mal varlığı ortaya çıkmamışken böylesine ağır ve haksız bir

suçlamanın muhatabı olmasını kabul etmemiz olanaklı değildir. Kaldı ki mal

bildirimlerindeki 'malın değer artışı'nın kesinlikle haksız artış olarak

nitelendirilemeyeceği, yasanın açık ve amir hükmüdür.



Tüm mal varlığı ve varlık değişim sürecine yönelik bilgilerin bir bütün

halinde değerlendirmesi ile izahı olanaklı olan fakat 'gizlilik gerektiren' bir

olayı, tek suçu 'Karargah Evleri' soruşturması savcısı olmak olan Çelik aleyhine

maniple, ajite ve afişe ederek hedef haline getirmek isteyen davalıların, bu yasa

dışı niyet ve eylemlerinin yasal koruma görmeyeceği inancındayız."



‘Soruşturma saptırılmak isteniyor’



Dava konusu haber ile "Karargah Evleri soruşturmasının yolundan

saptırılmak istendiği" öne sürülen dilekçede, "Davalıların haber bütünlüğü

içinde sürekli ve ısrarla vurguladıkları özne, Çelik'in mal varlığı ve diğer

gerçek dışı suçlamaların kamuoyuna açıklanması değildir. Asıl örtülü amaç, vekil

edenimce başarılı şekilde hukuka uygun bir biçimde yürütülen Karargah Evleri

soruşturması süreci içinde ve sonunda birtakım 'fincancı katırlarının ürkmesi'

sonucu ortaya çıkacak sonuçları bugünden engellemek, soruşturmayı asıl

mecrasından saptırmak, öncelikle Çelik'i korkutmak, sindirmek, başarılı

olamazlarsa medya gücü ile soruşturmadan uzaklaştırmak ve yerine gelecek askeri savcıyı pasifize etmek ve yargıyı etkilemektir" denildi.



Dava dilekçesinde, 13 Mart 2009 tarihinde yayımlanan "Karargah Savcısına

420 Villalık Hediye" başlıklı haberde de "gerçek dışı bilgilere yer verildiği"

iddia edildi.



Dilekçede, Taraf gazetesi, sahibi Başar Arslan, Genel Yayın yönetmenleri

Ahmet Altan ve Alev Er ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Adnan Demir ve muhabir Mehmet Baransu'dan 250 bin TL manevi tazminat talep ediliyor.

