Savcı Taraf'tan tazminat istedi

"Karargah Evleri" soruşturmasını yürüten Askeri Savcı Hava Hakim Yüzbaşı Mehmet Çelik, "gizli mal beyanını yayımlayarak kişilik haklarına saldırıda bulundukları" iddiasıyla Taraf gazetesine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Hakim Yüzbaşı Mehmet Çelik'in avukatı Arif Doğu tarafından açılan davanın
dilekçesinde, 12 Mart 2009 tarihinde, Taraf gazetesinde, Mehmet Baransu
tarafından kaleme alınan "Karargah Evleri Soruşturmasını Genelkurmay Bu
Yüzbaşı'ya Teslim Etti, Dünyanın En Zengin Askeri Savcısı, Serveti 3 Yılda Bir
Trilyon Arttı, Evrakta Sahtecilik Bile Yapmışlar" başlıklarıyla haber
yayımlandığı hatırlatıldı.
Haberde, Çelik'in, "kişilik haklarına yönelik olmak üzere yalan, iftira
ve hakaretlere yer verildiği ve yargının etkilenmeye çalışıldığı" ileri sürülen
dilekçede, "kısmen gerçek dışı bilgilere kasten gerçek dışı eklemeler yapılarak,
abartılarak, kamuoyunu bilgilendirme güdüsü dışında Çelik'e yönelik adeta
'taraflı, yargısız ve medyatik bir linç operasyonu ve kampanyasına' başlandığı"
iddia edildi.
Dilekçede, "Böylesine çirkin bir şekilde sürdürüle gelinen kampanyada,
tüm etik değerler ayaklar altına alınmış ve yasal düzenlemeler çerçevesinde suç
teşkil edecek şekilde gizli belgelerin yasa dışı yollardan elde edilip
açıklanmasından dahi çekinilmemiştir" denildi.
3628 sayılı Yasa'nın 15. maddesi gereğince mal bildirimlerinin gizli
olduğuna işaret edilen dilekçede, bu kapsamda yargı makamlarınca, gizli
belgelerin elde edilip yayımlanmasında sorumluluğu bulunanların tespiti ve
cezalandırılması yolunda yasal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi:
"Çelik, görevi gereğince periyodik olarak genel mal beyanlarında
bulunmanın yanı sıra beyan edilen mallardaki değişimleri, izah edilen ve
belgelendirilen mal varlığı artışlarını da yasal prosedüre uygun şekilde yerine
getirmiştir. Gerek 2005, gerek 2008 ve ara dönemlerdeki gelişmeler ile ilgili
3628 sayılı Yasa'nın 7. maddesi gereği rutin yapılan karşılaştırmalarda, 'kanuna
veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin
sosyal yaşantısı bakımından gelirleriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek
harcamalar şeklinde ortaya çıkan bir artış' tespit edilmediği gibi anılan
Kanun'un 4. maddesi gereğince haksız mal edinme sayılacak şekilde bir mal
iktisabında ve beyanında kesinlikle bulunmamıştır. Mal varlığı ile ilgili hiçbir
beyan, bilgi ve belge saklamamış, mal beyanı dışında haksız kazanç sureti ile
elde ettiği bir mal varlığı ortaya çıkmamışken böylesine ağır ve haksız bir
suçlamanın muhatabı olmasını kabul etmemiz olanaklı değildir. Kaldı ki mal
bildirimlerindeki 'malın değer artışı'nın kesinlikle haksız artış olarak
nitelendirilemeyeceği, yasanın açık ve amir hükmüdür.
Tüm mal varlığı ve varlık değişim sürecine yönelik bilgilerin bir bütün
halinde değerlendirmesi ile izahı olanaklı olan fakat 'gizlilik gerektiren' bir
olayı, tek suçu 'Karargah Evleri' soruşturması savcısı olmak olan Çelik aleyhine
maniple, ajite ve afişe ederek hedef haline getirmek isteyen davalıların, bu yasa
dışı niyet ve eylemlerinin yasal koruma görmeyeceği inancındayız."
‘Soruşturma saptırılmak isteniyor’
Dava konusu haber ile "Karargah Evleri soruşturmasının yolundan
saptırılmak istendiği" öne sürülen dilekçede, "Davalıların haber bütünlüğü
içinde sürekli ve ısrarla vurguladıkları özne, Çelik'in mal varlığı ve diğer
gerçek dışı suçlamaların kamuoyuna açıklanması değildir. Asıl örtülü amaç, vekil
edenimce başarılı şekilde hukuka uygun bir biçimde yürütülen Karargah Evleri
soruşturması süreci içinde ve sonunda birtakım 'fincancı katırlarının ürkmesi'
sonucu ortaya çıkacak sonuçları bugünden engellemek, soruşturmayı asıl
mecrasından saptırmak, öncelikle Çelik'i korkutmak, sindirmek, başarılı
olamazlarsa medya gücü ile soruşturmadan uzaklaştırmak ve yerine gelecek askeri savcıyı pasifize etmek ve yargıyı etkilemektir" denildi.
Dava dilekçesinde, 13 Mart 2009 tarihinde yayımlanan "Karargah Savcısına
420 Villalık Hediye" başlıklı haberde de "gerçek dışı bilgilere yer verildiği"
iddia edildi.
Dilekçede, Taraf gazetesi, sahibi Başar Arslan, Genel Yayın yönetmenleri
Ahmet Altan ve Alev Er ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Adnan Demir ve muhabir Mehmet Baransu'dan 250 bin TL manevi tazminat talep ediliyor.