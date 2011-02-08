Savcı tahliye istedi, mahkeme dinlemedi

T24- Nişan törenine hazırlanırken bir polis kontrolü sırasında, 11 yıl önceki bir olayla ilgili arandığı ortaya çıkan ve tutuklu olarak yargılanan ODTÜ öğrencisi Hüseyin Edemir’in bugün görülen üçüncü duruşmasında, mahkeme heyeti, savcının tahliye talebine karşın tutukluk halinin devamına karar verdi. Dava 8 Mart 2011’e ertelendi.

Nişanlısı Sevgi Gögülter'den Edemir'e mektup

Geçen yıl bir polis kontrolü sırasında yapılan GBT uygulamasında hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve 1 Şubat 2010’da mahkemece tutuklan Edemir, 1999’da DHKP-C adlı örgütün Hollanda’daki sorumlularına özgeçmişini gönderdiği ve 2001’de Gençlik Dergisi bürosuna yapılan polis baskınında ele geçen bazı belgelerde de adının geçmesi nedeniyle örgüt üyeliğle suçlanıyor.

Tutuklu bulunduğu 1 yıl içinde Tekirdağ ve Metris’den sonra son olarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderilen, bu nedenle sınavlarına giremeyen, bursları kesilen, Almanya staj programına gidemeyen Edemir’in durumuyla ilgili olarak CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür de bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cevaplaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

İstanbul Beşiktaş’taki 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen 3. duruşmaya Hüseyin Edemir de katıldı. Mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle önceki zabıtların okunmasının ardından söz alan avukat Oya Aslan, tevsii tahkikak taleplerini yineledi. Söz alan Hüseyin Edemir de daha önce sözlü alarak sunduğu beyanlarını yazalı olarak ibraz etti ve 3 sayfalık metni okudu.

Daha sonra görüşünü açıklayan savcılık makamı sanık Edemir’in 24.2.2009 tarihine kadar terör örgütü ile bağlantısını orataya koyacak herhangi bir delil bulunmadığını belirterek sanığın tutuklu kaldığı süre ve yargılamanın bulunduğu aşamaya da dikkat çekerek tahliye talebinde bulundu.

Savcının da tahliye talebi duruşma salonunda bulunan Edemir ile ailesi ve yakınlarınca da sevinçle karşılanırken mahkeme heyeti ise Edemir’in üzerine atılı suçun niteliği, delil durumu ve tutuklama şartlarını dikkate alarak taliye taleplerini reddetti ve duruşmayı 8 Mart’a erteledi.