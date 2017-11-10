Savcı, Tahir Elçi için 'terör örgütü mensubu' dedi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tahir Elçi'nin cenaze törenine ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan bir yurttaş için, "Terör örgütü mensubunun cenazesine ait olan bir fotoğraf üzerine ‘yasta değil isyandayız’ şeklinde yorum yaptığı" diyerek, cezalandırılmasını istedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Berat Baran isimli yurttaş hakkında “Örgüt propagandası yapmak” ve “Suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, iddianamede Baran hakkındaki soruşturmanın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının kurumsal eposta hesabına gelen ihbar maille başladığı belirtildi. Yapılan soruşturma sonucunda Facebook hesabının Baran’a ait olduğu ileri sürüldü. Baran’a ait olduğu iddia edilen Facebook hesabında yapılan 6 paylaşım suçlama konusu yapıldı.

İddianamede, dikkat çekici suçlamalardan biri Diyarbakır Sur’da Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi için yapılan paylaşım oldu.

Elçi 'terör örgütü mensubu' oldu

Savcı, Baran’ın sosyal medya hesabında paylaştığı Tahir Elçi’nin cenazesinin bulunduğu tabutun fotoğrafı için skandal yorumda bulundu. Elçi’nin tabutunun bulunduğu fotoğrafın ekran görüntüsünü iddianameye suç delili olarak koyan savcı, Baran’ın paylaştığı fotoğraf için şu ifadeyi kullandı: “Terör örgütü mensubunun cenazesine ait olan bir fotoğraf üzerine ‘yasta değil isyandayız’ şeklinde yorum yaptığı...”

Baran'ın hapsi istendi

Savcı iddianamede, Baran’ın herkese açık sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda “örgüt propagandası yaptığı”, “ölen örgüt mensuplarını kahramanlaştırdığı”, “örgütün amaç ve eylemlerini desteklediği, kamuoyu nezdinde övdüğü, meşru gösterdiği ve bunu sosyal medya üzerinde etkin bir şekilde yaptığını” ileri sürdü. Baran’ın “örgütün şiddet, cebir ve tehdit yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde örgüt propagandası yaptığı” iddiasında bulunan savcı, Baran’ın “örgüt propagandası yapmak” ve “Suç ve suçluyu övmek” suçlarını işlediğini ileri sürerek cezalandırılmasını istedi.