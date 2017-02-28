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Savcı: Suça sürüklenen çocuklar, Kuran kursundaki diğer çocuklara cinsel istismarda bulundu!

Savcı, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla cezalandırma istedi

28 Şubat 2017 12:21

Konya Karatay’da Nakşibendi tarikatına yakınlığı ile bilinen yatılı bir Kuran kursunda, kurs yöneticilerinin yaşı büyük olduğu gerekçesiyle okutman olarak görevlendirdiği çocukların, 10 yaşındaki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Konya Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Karatay ilçesindeki Kuran kursuna aileleri tarafından eğitim görmek üzere gönderilen çocukların kursun yemekhanesi, yatakhanesi ve mescidinde sistemli olarak kendilerinden yaşça büyük diğer çocuklar tarafından iki yıl boyunca istismar edildikleri belirlendi. Çocuklar ise aradan geçen yılların ardından yaşadıklarını “kötülük yaptılar” diyerek anlatabildi.

2014 yılında kuran kursuna hafızlık eğitimi için aileleri tarafından gönderilen çocuklar, devlet tarafından görevlendirilmemiş ancak kurs yöneticilerince “öğretici” olarak belirlenmiş kendilerinden yaşça büyük çocuklara emanet edildi. Kendilerinden 6-7 yaş büyük çocuklara emanet edilen 5 çocuk, yatılı olarak kaldıkları Kuran kursunun çeşitli alanlarında sistematik olarak istismara uğradı. Çocukların yaşadığı olaylar ise Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede yer aldı.

İddianamede istismarın yaşandığı dönemde 18 yaşından küçük olan 1997-1999 yılları arası doğumlu 5 kişi, “suça sürüklenen çocuk” olarak tanımlandı. Delilleri kamu davası açmaya yeterli gören savcı, bu kişilerin “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla cezalandırılmalarını istedi.

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