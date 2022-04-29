Savcı Sayan: İBB 40 bin işçi attı; ben 3 kişinin işine son verdim; 3’ü de sülaleme küfür etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “İstanbul (Büyükşehir Belediyesi) şeref sözü vermişti ve 40 bin işçi attı. Ben burada 3 işçinin işine son verdim. 3 işçi de sosyal medyada benim anneme, babama, dedeme ve sülaleme küfür etti” iddiasında bulundu.

Sayan, belediye tarafından Fatih Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftara katıldı.

Belediye başkanlığına başladığı dönem kimseyi işten atmayacağını söylediğini ifade eden Sayan, "İstanbul (Büyükşehir Belediyesi) şeref sözü vermişti ve 40 bin işçi attı. Ben burada 3 işçinin işine son verdim. 3 işçi de sosyal medyada benim anneme, babama, dedeme ve sülaleme küfür etti. Hepinizin sosyal medya hesapları var ve belediyenizin hizmetlerini paylaşmanız lazım. Ama ben halen görüyorum, adam benim zabıtam gitmiş başka bir partinin il başkanı olmuş ve gece gündüz Whatsapp durumunda bana küfrediyor. Bunlar hoş şey değil" diye konuştu. (AA)