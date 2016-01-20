Savcı Sayan: CHP'nin Parti Meclisi'nde 42 Alevi var, böyle bir anlayış olur mu?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın en yakınındaki isimlerin başında gelen, CHP'de MYK üyeliği de yapmış olan ve 1 Kasım seçiminde AKP’den milletvekili aday adayı olan Savcı Sayan CHP'nin Parti Meclisi'ndeki üyeler için "52 kişilik parti meclisinden 42 tanesi Alevi, 1 tanesi Hıristiyan, 2 tanesi Kürt. 5-6 tane de kendisini Alevi gibi gören kardeşlerimiz” dedi. Sayan, “CHP bölünecek” iddiasında bulundu. Savcı Sayan'a yanıt veren CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde din, mezhep, etnik kimliğe dayalı siyaset yapılmaz, yapılamaz. Kısacası, CHP halkın partisidir" dedi.

Yeni Akit’e konuşan Sayan’ın açıklaması şöyle:

“52 kişilik parti meclisinden 42 tanesi Alevi, 1 tanesi Hıristiyan, 2 tanesi Kürt. 5-6 tane de kendisini Alevi gibi gören kardeşlerimiz. Böyle bir anlayış olur mu? Bu anlayışla Türkiye partisi olabilir misiniz? Bu anlayışla, ‘Ben Türkiye’yi iyi günlere götüreceğim’ diyebilir misiniz? Bilerek söylüyorum. Sayın Baykal bile o CHP’yi bırakıp ayrılırsa şaşırmayın. Çünkü bu CHP’nin artık Türkiye’nin yararına çalışmadığını, Türkiye’yi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürdüğünü, HDP’nin ayrılıkçı politikalarına karşı dik durmadığını, hendeklere karşı dik durmadığını bütün Türkiye biliyor.”

CHP'li Kök: CHP'den nemalanamadı,

Gökçek'in payandasına girdi

Savcı Sayan’ın “Aleviler CHP’yi ele geçirdi” başlıklı yazısıyla ilgili olarak CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, basın açıklaması yaptı.

Devrim Kök, şunları söyledi:

20.01.2016 tarihli Yeni Akit gazetesinde Savcı Sayan adındaki kişiye dayandırılarak yapılan “Aleviler Partiyi Ele Geçirdi” başlıklı haberde hem partimize hem de ülkemizin asli unsurlarından olan alevi kardeşlerimize karşı saygı sınırlarını aşan bir üslupta, son derece ön yargılı, yanlı, yanlış, etik olmayan basitçe bir yazı kaleme alınmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden nemalanamayınca Melih Gökçek’in payandasına giren Savcı Sayan gibi bir şahsiyetin sözlerini ciddiye almak bizim için bir züldür. Ancak konu CHP, Alevi vatandaşlarımız hele de Sayın Genel Başkanımız olduğunda şu açıkça bilinmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisi Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Sinop’a kadar Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazı , Çerkezi kısaca toplumun tüm katmanlarını kapsayan büyük bir şemsiyedir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde din, mezhep, etnik kimliğe dayalı siyaset yapılmaz, yapılamaz. Kısacası, CHP halkın partisidir.

13 yıldır hakim olan AKP zihniyetinin uygulamalarına, politikalarına baktığımızda, bu zihniyetin amacının yaşam biçimleri başta olmak üzere insanları inanç eksenlerine göre, yediklerine içtiklerine göre ayrıştırarak bu ayrışmadan kendisine taban bulmayı amaçlayan siyasi bir strateji olarak benimsemiştir. Havuzdan beslenen, sistemden beslenen bazı gazeteler ve kişilerde bu politikalara çanak tutmayı kendilerinin asli görev olarak kabul etmişler.

Bu zihniyetin anlamadığı, Anadolu coğrafyası binlerce yıldır değişik kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmış, bu inanç ve kültürler de bu coğrafyaya katkı sağlamışlardır. Bu nedenle Anadolu insanı kendisi gibi olmayan, kendisi gibi düşünmeyenlerinde hakkını ve hukukunu savunan hümanist yapısıyla diğer kesimlere örnek olmuştur.

Devleti yönetenlerin görevi farklılıkları öne çıkararak insanları ayrıştırmak yerine farklılıkları toplumumuzun bir zenginliği olarak görüp, birlik içerisinde kardeşçe yaşamanın tesis edilmesi için çaba göstermek olmalıdır.

Alevi kardeşlerimiz bu ülkenin asli unsurudur. Bunu kabul edemeyenler şunu açıkça bilsinler. Siyasi hayatına CHP’nin İlçe Gençlik Kollarından başlayıp, bugün ise PM üyeliğine seçilmiş bir Milletvekili olarak söylüyorum, “ kime kalemşörlük yaparsa yapsınlar, kime yardakçılık, kime yalakalık, yandaşlık yaparsa yapsınlar, yapılan tüm haksızlıklara, kışkırtmalara karşı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kişilerle karşı mücadelemiz daha kararlı bir şekilde devam edecektir.”