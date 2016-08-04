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Savcı Sarıkaya'nın intihara sürüklediği Enver Arpalı, tahliye dilekçesinde psikolojisinin bozulduğunu yazmış!

Eski Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü: Kendisini kurtarmaya çalışıyor

Enver Arpalı

04 Ağustos 2016 11:10

Savcı Ferhat Sarıkaya’nın yürüttüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne (YYÜ) yönelik soruşturma kapsamında 11 Temmuz 2005’te tutuklanan ve 13 Kasım 2005’te intihar eden Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı’nın tahliye dilekçelerinde, psikolojisinin bozulduğunu ve hekim desteğine ihtiyacının olduğunu yazdığı ortaya çıktı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, dilekçeler özetle şöyle:

- 28 Ağustos 2005: Psikolojik dengem bozuldu, sağlık durumum her geçen gün kötüye gitmektedir. Adalete inanıyorum, güveniyorum. Beraat edeceğime inanmaktayım. Sabit ikamet ve iş sahibiyim. Kaçma ihtimalim yok.

- 26 Eylül 2005: Ben ve geniş ailem suçlamanın yükünü kaldıramıyoruz. Psikolojik dengem bozulmak üzeredir. Toplumda bugüne kadar dürüstlüğüyle tanınan ve yaşamı boyunca bunu ilke edinmiş şahsım, zor günler geçirmekteyim. Tek tutukluyum ve kaçacak durumum bulunmamaktadır.

Cemaat itirafçısı Savcı Sarıkaya 'Enver Arpalı cinayeti'nin faili olarak da sorgulanmalı!

 

"Sarıkaya'ya acıyorum"

 

Savcı Ferhat Sarıkaya’nın yürüttüğü soruşturmada 2005’te ‘ihaleye fesat karıştırmak’tan tutuklanan ve dava sonunda beraat eden eski Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

“Sarıkaya’ya ve düştüğü duruma acıdım. Kendisini kurtarmaya çalışıyor. Fetullah örgütünün dışında olduğu konusunda hiç ikna edici değil. Görevine devam etmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum Anlattıklarından sonra hâlâ orada duruyorsa, onu tutanlar düşünsün.”

Aşkın, üniversitedeki cemaat kadrolaşmasının önünü kestiği için kendilerine operasyon yapıldığını belirterek, “Yönetimi uyardık. Ne yazık ki bir yere ulaşamadı” dedi. 

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