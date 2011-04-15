-SAVCI SARIKAYA'NIN İADESİNE AB TAKİBİ BRÜKSEL (A.A) - 15.04.2011 - AB Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın meslekten ihraç kararını kaldırmasını değerlendirirken, "İhraç kararı orantısızdı" dedi. Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle'nin sözcüsü Natasha Butler, HSYK'nin dünkü kararını daha detaylı incelemeye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Butlar, bununla birlikte AB Komisyonu'nun 2006 yılından bu yana bu konuyu yakından takip ettiğini ve yayımladığı tüm ilerleme raporlarında buna yer verdiğini hatırlattı. Butler, "AB Komisyonu Şemdinli davası olarak bilinen davada HSYK'nin savcıyı mesleğinden ihraç etmesini orantısız bulmuştu. Komisyon, ayrıca o dönemde HSYK'nin diğer devlet kurumlarından bağımsızlığıyla ilgili sorular sormuştu" dedi.