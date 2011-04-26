-SAVCI SARIKAYA YENİDEN MESLEĞE KABUL EDİLDİ ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın, yeniden mesleğe kabul edilmesine karar verdi. Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Sarıkaya'nın geçmişteki tüm sicil ve haklarını da gözden geçirerek, yeniden mesleğe ilişkin intibaklarını yaptı. Kurul'un, Sarıkaya'yı 1. sınıf hakim savcı statüsüne ayırdığı ve atamasının yapılması için evraklarını 1. Daire'ye gönderdiği öğrenildi. Ferhat Sarıkaya'nın atamasının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.