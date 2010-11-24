Savcı Şanal'dan Taşcı'nın kitap kapağına dava

T24

Şanal’ın avukatı devrede

‘Hoş olmayan başlık attı’

Ödüle layık görülmüştü

Şanal, gazeteci Saymaz'ın kitabına da dava açmıştı

Yargıtay’dan istihbari dinleme kayıtlarının da delil olarak kabul edilmesini isteyen Savcı Osman Şanal, muhabirimiz İlhan Taşcı’nın “Cüppeli Adalet” kitabı aleyhine, kapaktaki yeşil takkeli ve sakallı kişinin kendisine benzetildiği; cümlelerinde “ünlem” kullanıldığı gerekçesiyle 15 bin TL’lik tazminat davası açtı. Şanal’ın kitap kapağında “Bana benzetilmeye çalışılmış” dediği kişi, gerçek bir kişi olmayıp tasarımcı Ahmet Sungur tarafından yaratılan sanal bir kişi olarak kitapta kullanılmıştı. Şanal ile kapaktaki kişi arasında ise fiziksel olarak hiçbir benzerlik bulunmuyor.Cumhuriyet gazetesi muhabiri İlhan Taşcı, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklanmasına kadar varan İsmailağa cemaatine yönelik soruşturmanın perde arkasında yaşananları “Cüppeli Adalet” adıyla kitaplaştırmıştı.Kitabın Mart 2010 tarihinde yayımlanmasının üzerinden 7 ay geçtikten sonra Osman Şanal’dan kitap aleyhine 15 bin TL tazminat istemli ilginç bir dava geldi.Savcı Şanal’ın avukatı Süleyman Sallı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, müvekkilinin 11 yıldır değişik yerlerde savcılık yaptığı anımsatılarak kitap nedeniyle Şanal’ın mesleki başarı ve itibarının zedelendiği savlandı.Şanal’ın dava açma gerekçesine dayanak olarak gösterdiği ilk dikkat çekici unsur, İlhan Taşcı’nın kitabındaki kimi tümcelerin sonunda “ünlemler” kullanması oldu. Dilekçede, buna ilişkin “...Müvekkil-cemaat ve siyaset üçgeni oluşturulmaya çalışılarak müvekkil zan altında bırakılmış ve cümle sonunda kullanılan ünlemlerle de yoruma açık ibareler kullanılmıştır...” değerlendirmesi yapıldı.Osman Şanal ile hiçbir ilgisi bulunmayan ve grafiker tarafından sanal ortamda yaratılan kişinin kendisine benzetilmeye çalışıldığını ileri süren Şanal, mahkemeye sunduğu dilekçede şöyle denildi:“Davalıya ait kitabın kapak sayfasına bakıldığında başında bir takke ve sakalı bulunan ayrıca üzerinde hâkim ve savcıların kullanmış olduğu bir cüppe içerisinde tasvir edilen kişinin açık bir biçimde müvekkili tasvir etme ve benzetme çabası olduğu aşikârdır. Salt bu kapak sayfası tasviri dahi mesleki onur ve şerefi ayaklar altına alınan müvekkilin haksız bir biçimde mağdur edilmesi ve kişilik haklarının zedelenmesi için yeterlidir.”Kitapta Şanal’ın cemaat ya da bazı grupların taraftarı olduğu imalarının yer aldığını öne sürülen dilekçede, “Müvekkilin cemaatlere ait dosyaları Erzurum’a sanki görev ve yetkisinin dışında olacak bir biçimde toplama çaba ve gayreti içerisine girmiş olduğu şeklinde ifadeler kaleme alınmıştır. Müvekkilin görevi ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştığı her hareketi farklı değerlendirilerek müvekkili rencide edici ve itibarını zedeleyici yorumlar yapma yoluna gidilmiş ve Erzurum-Erzincan kavgası şeklinde hoş olmayan başlıklar da atılmıştır” denildi.“...Eserin tamamı bir okuyucu gözüyle değerlendirildiğinde müvekkilin cemaat ve bazı gruplar yandaşı olduğu ve bu konuda her türlü faaliyette bulunduğu konusu kasıtlı olarak işlenmiş olup sayılan bu nedenlerle müvekkilin kişilik haklarının bir nebze de olsa telafisi adına iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur” denilen dilekçede, 15 bin TL tazminat talep edildi. Dava, 27 Ocak 2011 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.İlhan Taşcı, İsmailağa soruşturması nedeniyle Erzurum ile Erzincan başsavcılıkları arasında yaşananları ve aralarındaki “yetki” tartışmasını ilk 13 Ağustos 2009 tarihinde “Cemaate Dokunulamadı” seri haberleriyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce “Haber-Siyasal” dalında ödüle layık görülmüştü.Osman Şanal, Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’ın kaleme aldığı “Post Modern Cihad” kitabında ise kendisine “postmodern yanlısı” denilmek suretiyle aşağılandığını öne sürerek, 7 bin TL manevi tazminat istedi. Saymaz’ın kitabına ayrıca, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca terör soruşturması açıldı.