Savcı Sabancı suikasti için Mustafa Duyar'ın eşini dinledi!

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce, Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, suikast zanlısı olarak tutuklu bulunduğu cezaevinde öldürülen Mustafa Duyar'ın eşi Semra Polat Duyar'ın tanıklığına başvuruldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen, suikasta ilişkin tutuklu bulunduğu cezaevinde öldürülen Mustafa Duyar'ın eşi Semra Polat Duyar, burada Sabancı suikastı soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a, "tanık" sıfatıyla bir süre ifade verdi.

Savcı Kansız tarafından soruşturmaya ilişkin tanıklığına başvurulan Semra Polat Duyar, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Silivri'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen "Ergenekon" davasının 5 Mart 2012 tarihli duruşmasında dinlenilen gizli tanık "Kıskaç", JİTEM adına ve daha sonra MİT adına çalıştığını ileri sürerek, Sabancı suikastının basit bir olay değil, bir kırılma noktası olduğunu ifade etmişti.

Aynı mahkemenin 26 Nisan 2012 tarihli duruşmasında dinlenilen ve jandarmaya haber elemanı olarak çalıştığını beyan eden gizli tanık 'Hisar' ise Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in, "Mustafa Duyar'ın yanına MİT görevlilerinden gelip giden oluyor muydu?" şeklindeki sorusuna, "Evet geliyordu. Mustafa Duyar ile aynı koğuştaydık. Yanımdan çağırıyorlardı. Duyar, 'Devletten birileri geldi' diye söylerdi" şeklinde cevap vermişti.

Duruşmada, Mustafa Duyar'ın Afyon Cezaevi'nde evlendiği Semra Polat Duyar'ın mahkemeye dilekçe göndererek, davaya müdahil olmak istediği belirtilmiş ve dilekçede, "eşinin öldürülmesinde 'Ergenekon' örgütünün parmağı olduğunu düşündüğünü, bu nedenle davaya katılmak istediğini" kaydettiği aktarılmıştı.

Mahkeme heyeti, 27 Nisan 2012 tarihli duruşmada, Semra Polat Duyar'ın, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçesindeki davaya müdahil olma talebini, Mustafa Duyar'ın öldürülmesine ilişkin sanıklara iddianamede sevk maddesi düzenlenmediği gerekçesiyle reddetmişti.

Heyet, iddialarla ilgili gereğinin yapılması için dilekçenin onaylı suretinin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne gönderilmesine hükmetmişti.

Savcı Kansız, gizli tanığı dinlemişti

16 yıl önce meydana gelen Sabancı suikastına ilişkin soruşturma başlatan ve "Ergenekon" soruşturmalarını yürütmesiyle bilinen özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, yapılan ihbarlar ve davalardaki ifadeler üzerine, "Ergenekon" davasında gizli tanık olarak dinlenilen "Kıskaç"ı, geçmişte görev yaptığı Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde "tanık" sıfatıyla dinlemişti.

Savcı Kansız'ın, Sabancı Center'da güvenlik müdürü olan emekli bir tümgeneralin ifadesine başvurduğu ve cinayetlerin meydana geldiği Sabancı Center'a keşfe gittiği de belirtiliyor.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve çok sayıda şirketin başkanlığını yapan Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da Sabancı Center binasının 25. katında öldürülmüştü.

Bu olaya karıştığı belirtilen yasa dışı DHKP-C terör örgütü üyesi Mustafa Duyar, 15 Şubat 1999'da tutuklu bulunduğu Afyon E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan bir isyanda, Karagümrük çetesi mensuplarınca, kaldığı koğuşta tabancayla vurularak öldürülmüştü.