Savcı, Pınar Selek'in tekrar tutuklanmasını talep etti

T24 - Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili yargılanan Pınar Selek için mahkemenin verdiği beraat kararına itiraz eden savcı Nuri Ahmet Saraç, Selek'in yeniden tutuklanmasını istedi. Selek'in babası avukat Alp Selek, "Mahkemenin kararı belli ama hala savcının tutuklama istemesi ayıp birşey, bu savcılık değil" dedi.





Vatan gazetesinin haberine göre, Mısır Çarşısı’nda meydana gelen, 7 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak yargılanan sosyolog Pınar Selek için, mahkemenin beraat kararına rağmen, duruşma savcısı yeniden tutuklanmasını istedi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Selek’in beraatına karar vermiş ve Yargıtay ise bu kararı bozarak dosyayı yeniden aynı mahkemeye göndermişti. Bunun üzerine mahkeme 9 Şubat 2011 tarihinde görülen duruşmada ‘kararında direnerek’ Selek’in beraatine bir kez daha karar verdi. Bu karara itiraz eden duruşma savcısı Nuri Ahmet Saraç dosyayı temyiz ederek Selek’in yeniden tutuklanmasını istedi. Şimdi hem mahkeme gerekçeli kararını hem de savcı temyiz gerekçesini hazırlayarak son kararı verecek olan Yargıtay Ceza Kurulu’na gönderecek. Ceza Kurulu gelen dosyaları inceledikten sonra kararını verecek.



Babadan sert tepki

Durumu değerlendiren Pınar Selek’in babası ve avukatı Alp Selek, “Mahkemenin kararı belli ama hala savcı tutuklama yapmak istiyor. Bu ayıp birşeydir ve savcılık değildir. Bize göre savcı ne yaptığını bilmiyor. Bunların savcılık yaptıkları yok. Pınar’a yüklenip duruyorlar. Bundan sonra kararı genel kurul verecek. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki işlemler yürüyor. Eğer kuruldan kötü bir şey çıkarsa bir kez daha AİHM’de Türkiye rezil olacak” dedi.

