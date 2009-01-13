Savcı Öz’ün zırhlısı balyozlanan Mercedes

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e tahsis edilen Mercedes marka zırhlı makam aracının,
Başbakan Erdoğan içinde mahsur kaldığı için camı balyozla kırılan otomobil olduğu öğrenildi.
Ergenekon
soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’e tahsis
edilen zırhlı Mercedes’in, Türk siyasi tarihinin en ünlü makam aracı
olduğu ortaya çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın içindeyken
rahatsızlandığı ve balyozla camı kırılan Mercedes’in, Öz’e tahsis
edildiği öğrenildi.
Ölüm tehditi aldığı kamuoyuna yansıyan Öz, Ford marka makam aracının
değiştirilmesini talep etti. Bu amaçla Ankara’dan makam aracı istendi.
Adalet Bakanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ellerinde araç olmaması nedeniyle Öz’ün makam aracını yenileyemedi.
Emniyet araç bulamadı
Bunun üzerine Başbakanlık devreye girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne,
zırhlı makam aracı tahsis edilmesi talimatı verildi. Ancak Emniyet
Genel Müdürlüğü de uygun nitelikleri barındıran bir araç olmaması
nedeniyle talimatı yerine getiremedi.
Ardından, bir süre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı Mercedes S 600’ün Öz’e gönderilmesi gündeme geldi.
Bu makam aracınının, 2006’da, Erdoğan’ın rahatsızlanarak içinde mahsur
kaldığı ve camı balyozla kırılarak Başbakan’ın kurtarıldığı Mercedes
olduğu ortaya çıktı.
Yeni bir araç verilmesi sürecinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün
Öz’e geçici olarak 2008 model zırhlı bir Megane tahsis ettiği
belirtildi.
Emniyetin envanterinde
2002 model zırhlı Mercedes, Erdoğan’a tahsis edilmeden önce de Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün envanterinde bulunuyordu. 2002’de dönemin Emniyet
Genel Müdürü Kemal Önal tarafından, eskiyen makam aracının yerine Polis
Vakfı’nın kaynakları kullanılarak alınan araca 305 bin euro (dönem
kuruyla 490 bin TL) ödendiği belirtilmişti. Mercedes, Erdoğan’ın
Başbakan olmasının ardından makam aracının sürekli arıza yapması
nedeniyle Başbakanlık’a gönderilmişti. “Balyoz vakasının” ardından
elden geçirilen araç, Başbakanlık tarafından yedek araç olarak
kullanılıyordu. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen
Mercedes’in, emniyet tarafından İstanbul’a gönderildiği öğrenildi.