Savcı Öz’ün zırhlısı balyozlanan Mercedes

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e tahsis edilen Mercedes marka zırhlı makam aracının, Başbakan Erdoğan içinde mahsur kaldığı için camı balyozla kırılan otomobil olduğu öğrenildi.







Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’e tahsis edilen zırhlı Mercedes’in, Türk siyasi tarihinin en ünlü makam aracı olduğu ortaya çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın içindeyken rahatsızlandığı ve balyozla camı kırılan Mercedes’in, Öz’e tahsis edildiği öğrenildi.



Ölüm tehditi aldığı kamuoyuna yansıyan Öz, Ford marka makam aracının değiştirilmesini talep etti. Bu amaçla Ankara’dan makam aracı istendi.

Adalet Bakanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ellerinde araç olmaması nedeniyle Öz’ün makam aracını yenileyemedi.



Emniyet araç bulamadı



Bunun üzerine Başbakanlık devreye girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, zırhlı makam aracı tahsis edilmesi talimatı verildi. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü de uygun nitelikleri barındıran bir araç olmaması nedeniyle talimatı yerine getiremedi.

Ardından, bir süre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı Mercedes S 600’ün Öz’e gönderilmesi gündeme geldi.



Bu makam aracınının, 2006’da, Erdoğan’ın rahatsızlanarak içinde mahsur kaldığı ve camı balyozla kırılarak Başbakan’ın kurtarıldığı Mercedes olduğu ortaya çıktı.

Yeni bir araç verilmesi sürecinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Öz’e geçici olarak 2008 model zırhlı bir Megane tahsis ettiği belirtildi.



Emniyetin envanterinde



2002 model zırhlı Mercedes, Erdoğan’a tahsis edilmeden önce de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün envanterinde bulunuyordu. 2002’de dönemin Emniyet Genel Müdürü Kemal Önal tarafından, eskiyen makam aracının yerine Polis Vakfı’nın kaynakları kullanılarak alınan araca 305 bin euro (dönem kuruyla 490 bin TL) ödendiği belirtilmişti. Mercedes, Erdoğan’ın Başbakan olmasının ardından makam aracının sürekli arıza yapması nedeniyle Başbakanlık’a gönderilmişti. “Balyoz vakasının” ardından elden geçirilen araç, Başbakanlık tarafından yedek araç olarak kullanılıyordu. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen Mercedes’in, emniyet tarafından İstanbul’a gönderildiği öğrenildi.