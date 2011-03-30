-SAVCI ÖZ'ÜN YETKİSİ ALINDI İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Fikret Seçen, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görevlendirildi. HSYK'nın kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Fikret Seçen, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde bulunan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine getirildi. Aynı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Zekeriya Öz ile Ercan Şafak'ın ise görevlerini Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesinde sürdürecekleri öğrenildi. Bu arada, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, basın mensuplarının soruları üzerine, böyle bir atama beklemediğini, kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.