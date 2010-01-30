Savcı Öz'ün koruması Ermeni patriğine suikast düzeneleyecekti

T24 - Ergenekon soruşturmasının 11. dalgasında gözaltına alınan K.T’nin son bir yıldır İbrahim Şahin’in korumalığını yaptığı ortaya çıkmıştı.





Poyrazköy’deki kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin hazırlanan iddianamede, Ergenekon soruşturması savcılarından Zekeriya Öz’ün eşi ve çocuğunun korunması için görevlendirilen ekipte yer aldığı iddia edilen polis memuru K.T’nin, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’a suikast düzenleyecek örgüt hücresinin başında bulunduğu yer alıyor.





Hücre lideri çıktı



Poyrazköy iddianamesinde çok sayıda önemli isme yönelik suikast planları yapıldığı belirtiliyor. İddianamenin, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’a yönelik suikast planlarına ilişkin bölümünde, planların Emniyet Genel Müdürlüğü eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in İstanbul’daki ikâmetgahında ele geçirildiği kaydedildi. Planlarda, internet ortamından temin edilmiş uydu fotoğrafları ile adreslerin ve Eminönü semtindeki Ermeni Patrikhanesi’ne ilişkin bilgiler ile Mutafyan’ın fotoğrafının bulunduğu belirtildi. İddianamede, Şahin’den elde edilen belgelerde, Mutafyan’a yönelik suikasti düzenleyecek hücrenin liderinin K.T. olduğunun yer aldığı ifade edildi. Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan Temur’un son bir yıldır İbrahim Şahin’in korumalığını yaptığı anlaşılmıştı. K.T.’nin bu görevinden önce ise Ergenekon soruşturmasında görevli Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün eşi ve çocuğunun korunmasında görevli emniyet ekibinde görev yaptığı iddia edilmişti. Bu iddia yalanlanmazken, tehlikenin savcıların ne kadar yakınında olduğu da ortaya çıkmıştı. Dava kapsamında tutuklu olan K.T. geçtiğimiz günlerde mahkemece akli dengesinin yerinde olup olmamasının belirlenmesi maksadıyla hastaneye sevk edilmişti.