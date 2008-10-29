Savcı Öz’e terfi şoku!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün terfisini hakkındaki iddialar nedeniyle durdurdu. Birinci sınıfa ayrılacak hâkim ve savcıları belirleyen Kurul, gerekli süreleri tamamlayan Savcı Öz’ün terfisine karar verilseydi, maaşı artacak ve Yargıtay üyeliğine atanabilme şansı olacaktı.



Bakan Şahin katılmadı



HSYK, Öz’ün “birinci sınıfa ayrılmış ve üç yılını tamamlamış” savcı statüsüne alınıp alınmayacağını görüştü. Kurul, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra kanunen gerekli 3 yıl görev yapma şartını da tamamlayan Savcı Öz’ün bu statüye alınmamasına karar verdi.

Kurul, Öz hakkında Aydın’ın Çine ilçesinde görev yaptığı döneme ilişkin çok sayıda suç duyurusunun HSYK’ya ve Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini ve HSYK’nın bu suç duyurularını inceleme yapılabilmesi için Bakanlığa gönderdiğini dikkate alarak öncelikle bu incelemenin tamamlanması gerektiğine karar verdi.

Kurul ayrıca, Öz’ün Ergenekon soruşturmasını yürütürken görevini kötüye kullandığı iddialarıyla ilgili olarak yapılan suç duyuruları üzerine Adalet Bakanlığı’nın verdiği soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin karara yapılan itirazların da sonucunun beklenmesi gerektiğine hükmetti.

Kurul, bu gerekçelerle Öz’ün terfisinin iki konudaki sürecin tamamlanmasının ardından görüşülmesine karar verdi. Kurulun bu kararı aldığı toplantıya Adalet Bakanı M. Ali Şahin katılmadı.



Aydınlık gündeme getirdi



Ergenekon Savcısı Öz’ün Çine’de görev yaptığı dönemde bazı usulsüzlükler yaptığına ilişkin iddialar Aydınlık dergisi tarafından gündeme getirilmişti. Aydınlık’ın haberinde, Öz’ün eşinin “kara çarşaflı” olduğu, konuklarını “harem-selamlık” oturttuğu, Adaleti Güçlendirme Vakfı’nda toplanan paraları bölüşmek için bir savcıya teklif yaptığı olayın HSYK’ya yansımasının ardından Bitlis Mutki’ye sürüldüğü iddia edilmişti.

Haberde, Öz’ün 1998’de Çine’de bir işadamından haraç istediği, bunun üzerine silahla tehdit edildiği, Öz’ü olayda polislerin kurtardığı öne sürülmüştü. Haberde, Öz’ün aynı işadamının benzin istasyonundan aracına ücretsiz benzin aldığı da belirtilmişti.

