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Savcı Öz’e Mercedes marka yeni zırhlı

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e Mercedes marka tam zırhlı yeni araç tahsis edildi

09 Ocak 2009 02:00

Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e Mercedes marka tam zırhlı araç tahsis edildi.

Zırhlı aracıyla sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Savcı Zekeriya Öz, gazetecilerin görüntü almasını önlemek için adliyeye farklı kapıdan girdi.

Ergenekon soruşturmasının genişlemesi ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e Adalet Bakanlığı tarafından önce tahsis edilen ve üç kez yolda arıza yapan 1992 model araç yolda üç kez arızalanmış Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinin bahçesinde 10 aydır bekletiliyordu.

Savcı Öz , Ford marka arızalı zırhlı aracının yerine geçici olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2008 model camları zırhlı bir başka aracı kullanıyordu. Uzun süreden beri camları zırhlı olan bu aracı kullanan Savcı Öz'e yaklaşık bir ay önce tam zırhlı Mercedes marka tam zırhlı aracın tahsis edildiği öğrenildi.

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