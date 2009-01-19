T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı Öz'e 'ağabey' formülü

Ergenekon soruşturmasına yeni savcıların atanması gündemde. Savcılardan biri Öz’den daha kıdemli olacak.

19 Ocak 2009 02:00

Ergenekon soruşturmasına yeni savcıların atanması gündemde. Savcılardan biri Öz’den daha kıdemli olacak.

Sabah gazetesinin aldığı bilgiye göre, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün yetkilerini kısıtlamaya yönelik iki aşamalı plan söz konusu. Ankara kulislerini hareketlendiren iddiaya göre, Zekeriya Öz'le ilgili bu karar 10'uncu dalga operasyonu ile birlikte alındı. 

İki aşamalı plân

Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in temaslarında bu konuda gündeme geldi. Ancak nihai adım bu hafta yapılacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) atılacak. Gözler şimdi HSYK'nın yarın yapacağı toplantıya çevrildi. İki aşamada gerçekleştirilecek operasyon iddiasına göre, önce "İş yoğunluğu ve davanın kapsamı" gerekçe gösterilerek Ergenekon soruşturmasına iki savcı daha atanacak. Savcılardan biri Zekeriya Öz'den daha kıdemli olacak. İkinci aşamada ise Öz'ün kısıtlanacak yetkileri yeni savcılardan birine verilecek.

HSYK terfi ettirmemişti

HSYK, son kararlarda savcı Öz'ün birinci sınıfa terfi etmesini bir başka bahara ertelemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24