Savcı Öz'e 'ağabey' formülü

Ergenekon soruşturmasına yeni savcıların atanması gündemde. Savcılardan biri Öz’den daha kıdemli olacak.



Sabah gazetesinin aldığı bilgiye göre, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün yetkilerini kısıtlamaya yönelik iki aşamalı plan söz konusu. Ankara kulislerini hareketlendiren iddiaya göre, Zekeriya Öz'le ilgili bu karar 10'uncu dalga operasyonu ile birlikte alındı.



İki aşamalı plân



Geçen hafta Ankara'yı ziyaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in temaslarında bu konuda gündeme geldi. Ancak nihai adım bu hafta yapılacak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) atılacak. Gözler şimdi HSYK'nın yarın yapacağı toplantıya çevrildi. İki aşamada gerçekleştirilecek operasyon iddiasına göre, önce "İş yoğunluğu ve davanın kapsamı" gerekçe gösterilerek Ergenekon soruşturmasına iki savcı daha atanacak. Savcılardan biri Zekeriya Öz'den daha kıdemli olacak. İkinci aşamada ise Öz'ün kısıtlanacak yetkileri yeni savcılardan birine verilecek.



HSYK terfi ettirmemişti



HSYK, son kararlarda savcı Öz'ün birinci sınıfa terfi etmesini bir başka bahara ertelemişti.

