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Savcı Öz'den İçişleri Bakanı Ala'ya: Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın

Savcı Zekeriya Öz, kişisel twitter sayfasında İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bazı iddialar ortaya attı

28 Temmuz 2014 01:22

Daha önce Twitter'dan yazdıkları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Savcı Zekeriya Öz, İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bazı iddialar ortaya atarak, "Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın" dedi.

Cnnturk.com.tr'nin haberine göre, Ergenekon davasını yürüten savcılardan biri olan Zekeriya Öz, twitter'da yazdıkları nedeniyle hakkında soruşturma açıldıktan sonra hükümet hakkındaki görüşlerini yazmaya devam ediyor. Daha önce, hükümetin farklı isimleri için çeşitli mesajlar veren Zekeriya Öz bu kez İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında bazı iddialar ortaya attı.

"Ergenekon'da benimle görüşmek için emniyet müdürünü araya koyan içişleri Bakanı red cevabı alınca fena bozulmuştu" diyen Zekeriya Öz, bakanla yaptığını iddia ettiği görüşmeyi de açıkladı.

"Ankara'da hakim evinde olduğumu öğrenince aynı bakan görüşmek için çok önemli toplantısını bırakıp apar topar hakim evine görüşmeye gelmişti" diyen Zekeriya Öz, "Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Görüşmede 45 dakika benden yediğin fırçaların öcünü alırsın" ifadesini kullandı.

Bu sözlerle bakanı "fırçaladığını" iddia eden Zekeriya Öz emniyetteki operasyonda gözaltına alınan polislerle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seslendi.

"Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Selçuk için gösterdiğiniz hassasiyeti iftiraya maruz kalmış polisler için de göstermeniz gerekmez miydi?" diyen Zekeriya Öz, polisler hakkında yaptırım istedi.  

 

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