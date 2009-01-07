Savcı Öz'den Güney'e 37 kritik soru

Ergenekon soruşturması kapsamında Savcı Zekeriya Öz, Kanada adli makamlarına Tuncay Güney'e sorulması için 37 soru gönderdi.



Bu sorular arasında Veli Küçük'ün 'Kısmetim1' gemisindeki uyuşturucu ile ilgisi bulunup bulunmadığı, PKK'nın kuruluşunda Doğu Perinçek'in ne gibi bir katkısı olduğu ve Hizbullah'ın kuruluşunda Veli Küçük'ün rolü olup olmadığı yer aldı.



Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün, Kanada yetkili adli makamına Tuncay Güney ile ilgili yazdığı yazı dün İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesine gönderildi.



Bu yazıda, İstanbul'da bulunan Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombaları atılması, Danıştay saldırısı, Ümraniye'de ele geçirilen 27 adet el bombası ve Eskişehir'de 12 adet el bombası, 2 adet uzun namlulu silah, 11 kilo C-3 patlayıcı ve 11 kilo TNT patlayıcının ele geçirildiği belirtildi. Savcı Öz'ün gönderdiği yazıda, bu eylemlerin yasadışı Ergenekon isimli terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği, yakalanan şüpheliler hakkında kamu davası açıldığı, davanın halen devam ettiği, yakalanamayan bir kısım şüpheliler ve aydınlatılmayan bir kısım eylemler yönünden soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yazıda, Kanada'da yaşayan Tuncay Güney'in bu suç örgütü içinde bir dönem yer aldığı, halen yargılanmakta olan örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen kişilerle yakın ilişki içerisinde olduğunun anlaşıldığı, Güney hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Yazıda, soruşturmanın yasalara uygun biçimde yürütülebilmesi, olayın aydınlatılabilmesi, bu şüphelinin yargılanmakta olan şüphelilerle bağlantılarının açığa çıkarılabilmesi için, resmi bir yargı makamı önünde alınmış savunmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Güney'in adli soruşturma makamları huzuruna bir avukat ile birlikte hazır edilmesi,yasal hakları hatırlatıldıktan sonra maddeler halinde belirtilen 37 sorunun kendisini sorularak düzenlenecek tutanağın şüphelinin sunacağı belgeler eklenerek gönderilmesi için gereğinin yapılmasını talep etti.

Savcı Öz'ün sorularından bazıları şöyle:



- Ergenekon terör örgütünün yönetim kadrosu başta olmak üzere, genel yapısı hakkında bildikleriniz nelerdir?



- Ergenekon terör örgütünün finans kaynakları hakkında ne tür bilgilere sahipsiniz?



- Veli Küçük’ün Sedat Peker’e ayrı bir önem atfetmesinin ve diğer suç örgütü liderlerinden ayrı tutmasının sebebi nedir? Veli Küçük, organize suç örgütleri üzerindeki kontrolünü Sedat Peker ile sağlarken diğer taraftan kendisi ve yakın çevresi için maddi çıkar sağlamış mıdır?



- Veli Küçük’ün Sami Hoştan hakkındaki pişmanlık ifade eden sözlerinin asıl sebebi nedir?



- Fransa İstihbarat Örgütü’nün Türkiye’deki uyuşturucu faaliyetleriyle ilgili olarak Sami Hoştan’la görüşmek istemesinden ve Sami Hoştan’ın bu konuyla ilgili olarak size “Veli ağabeye sor, eğer bir şey varsa Veli ağabey açıklasın” şeklinde cevap verdiğinden sizinle emniyette yapılan mülakatta bahsetmektesiniz. Türkiye’deki uyuşturucu trafiğiyle ilgili olarak Fransız istihbarat örgütü, neden sizin aracılığınızla Sami Hoştan’la görüşmek istemektedir? Bu konuda Veli Küçük’ün ne türlü girişimleri olmuştur?



- Ergenekon terör örgütünün medya alanındaki faaliyetleri ve bu alanda özellikle Cumhuriyet gazetesinin ele geçirilmesi, Ulusal Kanal’ın kurulması ve daha sonraki süreçte bu kuruluşların birleştirilmesi projeleriyle ilgili olarak bildikleriniz nelerdir? Örgütün medya ayağındaki bu faaliyetlerinde Gürbüz Çapan ve İlhan Selçuk nasıl bir rol üstlenmiştir?



- Veli Küçük, Ergenekon terör örgütünün hedeflerine yönelik olarak yurt içi ve yurt dışındaki siyasi gelişmelerle ilgili olarak ne tür faaliyetlerde bulunmuştur?



- Ergenekon terör örgütünün mevcut diğer terör örgütlerine yaklaşımı ve bu örgütlerin üzerindeki etkinliği nedir? Öncelikle Ergenekon terör örgütünün PKK, Hizbullah, DHKP-C terör örgütleriyle ilişkilerini, bu ilişkileri kimlerin nasıl ve ne amaçla sağladığını anlatınız. Ergenekon terör örgütünün başka terör örgütleriyle irtibatları var mıdır, varsa açıklayınız.



- Veli Küçük’ün, Kısmetim 1 gemisindeki uyuşturucu ile ilgisi nedir?



- PKK’nın kuruluşunda Doğu Perinçek’in ne tür bir rolü olmuştur?



- Özdemir Sabancı suikastinin Veli Küçük’le bağlantısı var mı?



- “Yeşil” Kod adlı Mahmut Yıldırım’ın Ergenekon örgütünde rolü var mı?



- PKK mensubu Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ın yurt dışına çıkış yapmak için sizin vasıtanız ile Veli Küçük’e haber gönderdiğinden daha önceki ifadelerinizde bahsetmektesiniz. Bu konuyu anlatınız.



- Veli Küçük’ün Azerbaycan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerle ilgili çalışması olmuş mudur, Azerbaycan’a silah temin olmuş mudur?



- Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Cem Ersever gibi şahısların öldürülmesiyle ilgili olarak Ergenekon terör örgütü arasında bir bağlantı var mıdır?



- Orgeneral Eşref Bitlis’in ölümüyle ilgili olarak, Veli Küçük sizden manipüle amaçlı haber yapmanızı istedi mi? İstediyse nasıl bir haber yapmanızı istedi? Siz herhangi bir haber yaptınız mı?



- Susurluk kazası olarak, bilinen kaza ve sonrasındaki gelişmeler ile Ergenekon terör örgütü arasında nasıl bir bağ vardır?

