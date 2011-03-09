Savcı Öz'den Ahmet Şık'ın avukatına yalanlama

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Avukat Atalay, gözaltı sürecinde yaşananları anlattı

Atalay: Savcı-polis ilişkisi Türkiye'nin ayıp gerçeği

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’ın avukatı Akın Atalay’ın sorgu sırasında "Savcı Zekeriya Öz, 'Emniyet bizden talep ediyor, biz de çoğu zaman olduğu gibi imzalayarak mahkemeye havale ediyoruz’ dedi" şeklindeki sözleri Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından yalanlandı.DHA'nın haberine göre, Savcı Öz, Ahmet Şık’ın avukatı Atalay’ın, "Savcı Zekeriya Öz sorgu sırasında, ‘Ben kimlerle ilgili yakalama ve arama istenildiğini bilmiyorum. Emniyet bizden talep ediyor, biz de çoğu zaman olduğu gibi imzalayarak mahkemeye havale ediyoruz' dedi" şeklindeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.Gelen evrakları incelediğini belirten Öz, avukata bu yönde bir açıklama yapmadığını söyledi. Öz, söz konusu haberleri tekzip edeceğini belirtti.