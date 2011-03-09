Savcı Öz'den Ahmet Şık'ın avukatına yalanlama

T24 - Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, Ahmet Şık'ın avukatı Akın Atalay'ın T24'te yayımlanan açıklamalarını yalanladı. Atalay yaptığı açıklamada, Öz'ün kendisine "Ben bu son gözaltı ve aramalarda kaç kişi ile ve kimlerle ilgili yakalama ve arama istenildiğini bilmiyorum. Ahmet Bey'in de ismi var mı yok mu dikkat etmedim, biliyorsunuz emniyet bizden talep ediyor, biz de çoğu zaman olduğu gibi imzalayarak mahkemeye havale ediyoruz" dediğini aktarmıştı.
Avukat Atalay, gözaltı sürecinde yaşananları anlattıAtalay: Savcı-polis ilişkisi Türkiye'nin ayıp gerçeği
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’ın avukatı Akın Atalay’ın sorgu sırasında "Savcı Zekeriya Öz, 'Emniyet bizden talep ediyor, biz de çoğu zaman olduğu gibi imzalayarak mahkemeye havale ediyoruz’ dedi" şeklindeki sözleri Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından yalanlandı.
DHA'nın haberine göre, Savcı Öz, Ahmet Şık’ın avukatı Atalay’ın, "Savcı Zekeriya Öz sorgu sırasında, ‘Ben kimlerle ilgili yakalama ve arama istenildiğini bilmiyorum. Emniyet bizden talep ediyor, biz de çoğu zaman olduğu gibi imzalayarak mahkemeye havale ediyoruz' dedi" şeklindeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Gelen evrakları incelediğini belirten Öz, avukata bu yönde bir açıklama yapmadığını söyledi. Öz, söz konusu haberleri tekzip edeceğini belirtti.