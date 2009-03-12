Savcı Öz, Taraf'a konuştu mu?

Taraf gazetesi 12 Mart Perşembe günü yayımlanan sayısında Savcı Öz'ün 'Darbeyi yargılıyoruz' dediğini yazdı.



Taraf gazetesi, 12 Mart Perşembe günü, birinci sayfasında, Ergenekon soruşturmasının 2'inci iddianamesine ilişkin bir haberi duyurdu.



Haberin başlığı şöyleydi: "Savcı Öz: Darbeyi Yargılıyoruz." Haberin devamı olarak 11'inci sayfa gösteriliyordu.



Bu başlığı ilginç kılan Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün gazeteye beyanat vermesiydi. Çükü Öz, bugüne kadar Cumhuriyet gazetesine gönderdiği tekzip ve düzeltme metninden başka basın ile pek de ilişkisi olmayan bir isim olarak biliniyodu.



Ancak gazetenin 11'inci sayfasında, Savcı Öz'e ait bir beyanat bulunmuyordu. "İkinci iddianame darbeye ayrıldı" başlıklı haberde, "İkinci Ergenekon iddianamesinde, Sivas katliamı, Bingöl'de öldürülen 33 asker gibi olayların yer almadığı, iddianamedeki ana unsurun 'darbe' olduğu öğrenildi" deniliyordu.



Taraf kafaları karıştırdı. Bul bilgiyi Savcı Öz mü verdi, yoksa başka bir kaynaktan mı edinildi?



