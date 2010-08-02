Savcı Öz Orgeneral Iğsız'ı ifadeye çağırdı

T24 - Ergenekon savcılarından Zekeriya Öz, aralarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması gündemde olan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiyi, 'internet andıcı' olarak bilinen belgeye ilişkin soruşturma çerçevesinde ifade vermeye çağırdı. İfadeye çağrılanlar arasında, Balyoz davasında hakkında yakalama ve tutuklama kararı verilen Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu da bulunuyor.
İnternet andıcı
İddialara göre belgeler, Türkiye ve dünyda 400 kadar sitenin takibe alındığı ortaya koydu. İhbarcı subayın yolladığı ilk mektuptan sonra bir şok mektup daha savcılığa ulaşmıştı.. Bu mektupda ise Türkiye ve dünyadaki bazı internet siteleri, irticai, haber, bölücü, Fethullahçı gibi tanımlarla gruplandırılmış dosyalar mevcuttu.
Gizemli ihbarcı savcılığa ikinci kez mail yoluyla ulaşmıştı ve ’sayın savcım’ diye başlayan yaklaşık 3 sayfalık mailinde Genelkurmay’da hazırlanmış benzer belgelerin örneklerini göndermişti. Yeni belgelerde ’internet siteleri andıcı’ ve ’psikoojik hareket sitelerinin listesi’ olduğu öğrenilirken, belgenin üst kapağında Albay Dursun Çiçek için açılmış bir imza bölümü de bulunuyor. Ancak Çiçek’in imzası belgede bulunmuyordu. Radikal gazetesinde yer alan habere göre;
Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) Balyoz ve Ergenekon davalarında adı geçen subayların durumu nedeniyle kritik geçen toplantıları sürerken, Savcı Zekeriya Öz sürpriz bir şekilde 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız ve bir bölümü emekli 18 askeri ifadeye çağırdı. Çağrının, Hasan Iğsız’ın YAŞ’ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirileceği yönündeki haberlerin hemen ardından yapılması dikkat çekti.
Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Öz’ün Iğsız ve 18 isme yönelik ifade çağrısının nedeni, Genelkurmay Başkanlığı’nın ‘kara propaganda’ ve ‘hükümeti yıpratmak için internet siteleri kurduğu’ yönündeki iddialar. Savcı Öz’ün çağırdığı isimler arasında Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu ve Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek de bulunuyor. Merkez Komutanlığı’na ve emniyete konuyla ilgili yazı gönderilirken, bazı askerlerin evlerinde arama yapılması yönünde karar alındı. Bu kapsamda şu ana kadar beş evde arama yapıldı.
Iğsız’a açılmış bir dava yok
Ergenekon soruşturmasının 4. iddianamesinde, Genelkurmay Başkanlığı 1. Bilgi Destek Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Iğsız’ın imzasını taşıyan belgeye yer verilmişti. Belgede kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla kurulan internet sitelerinin yanı sıra günlük takip edilmesi maksadıyla fişlenen internet siteleri bulunuyordu. Iğsız hakkındaki bir diğer iddia ise Ergenekon savcılarına ‘bir meçhul subay’ tarafından gönderilen ihbar mektubu ile gündeme gelmişti. Mektupta, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın, o dönem Iğsız’ın emri ile Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı öne sürülmüştü. Bu iddialara karşın Iğsız hakkında bir soruşturma veya dava açılmamıştı.
Dursun Çiçek’in imzasını taşıyan ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ adlı belgeyi ihbar mektubuyla savcılara gönderen ‘meçhul asker’, Kasım 2009’da e-mail yoluyla gönderdiği ikinci mektupta, şunları kaydetmişti:
“Genelkurmay tarafından yürütülen psikolojik harekât faaliyetleri için kullanılan internet sitelerinin 35’i basında yer aldı ama sitelerin adedi 42’dir. İnternet siteleri ile ilgili haberler medyaya yansıdıktan sonra tüm siteler kapatılarak yeniden yapılandırılmıştır. Cunta aracılığıyla komuta katının görüş ve onayı alınarak yeniden faaliyete geçirilmiştir. Ekte sunulan belgedeki ANDIÇ’ta ifade edildiği gibi Bilgi Destek Daire Başkanlığı’nda görevli şube müdürlerinin üzerine kredi kartları alınarak ödemeler bu kartlar üzerinden yapılacak şekilde yeni alan adları temin edilmiştir. ANDIÇ’ta parafı bulunan şube müdürlerinin o dönemde yeni aldıkları kredi kartları ve yaptıkları ödemeler rahatlıkla banka kayıtlarından temin edilebilir.”
Nisan 2009 tarihli ‘Andıç’ın Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı Destek Şubesi’nce hazırlandığı, belgenin altında Topçu Albay Cemal Gökçeoğlu ve Albay Dursun Çiçek de dahil sekiz kişinin imzasının bulunduğu öne sürülmüştü. Belgede ‘Kimden’ bölümünün karşısında ‘Harekat Başkanlığı’ndan’, ‘Kime?’ bölümünün karşısında da ‘Genelkurmay 2. Başkanı’na’ yazdığı belirtilmişti.
Albay Çiçek, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ davasının 5 Temmuz’daki dördüncü duruşmasında, söz konusu sitelerin Genelkurmay Başkanlığı’nca kurdurulduğunu belirterek, “Bu sitelerin altyapısını Milli Savunma Bakanlığı’nın ihalesiyle alır. Amaç yüzde 100 beyaz propagandadır” demişti. Çiçek, propaganda ile bilgilendirmenin aynı şeyler olup almadığı sorusuna da “Propaganda üç şekilde yapılır. Beyaz, gri ve siyah. Beyaz propaganda, bilgilendirme anlamına gelir. Kara propaganda kötüleme amacı taşır. Gri propanganda da her ikisinin karışımıdır” diye yanıt vermişti.
Sitelerden bazıları
Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı Destek Şubesi’nce işletilen bazı internet siteleri: http://www.irtica.org
, www.naksilik.com
, www.nursi.info
, www.irtica.net
, www.ozgurgenc.net
, www.genclik.info
, www.gencizbiz.net
, www.aslar.org
, www.askeriz.info
, www.stratejik.info
, www.tskasker.com
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