Savcı Öz: Kapının önüne koyarlar

Türk Polis Teşkilatının 164. yıldönümü kutlamaları kapsamında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen baloda en büyük ilgiyi Ergenekon Soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz gördü. Baloya eşiyle birlikte gelen Öz, yemeğin ardından davetliler ve gazetecilerle bir süre sohbet etti. Gazetecilerin Ergenekon soruşturması ve kendisiyle ilgili sorularına yanıt veren Öz, sert görüntüsünün olmadığını belirtti. Savcı Öz ile gazeteciler arasında yaşanan diyaloglar şöyle:





Gazeteciler: Yılın davası sayın savcım



Savcı Öz: Yarın öbür gün bizi kapının önüne koyarlar.



Gazeteciler: Şöyle bir imaj oluştu. Çok sert, resmi...



Öz: Benim sert olduğuma dair hiçbir ifade olamaz. Hiçbir sanık böyle bir imada bulunamaz.



Gazeteciler: Sayın savcım ilk kez bu kadar yakın oluyoruz size. Bu kadar sıcak olduğunuzu bilmiyorduk.



Savcı Öz: Delikanlılık uyar bize ama sertlik uymaz bize.



Gazeteciler: Ergenekon davasını medyanın bir kısmı farklı bir kısmı daha farklı değerlendiriyor.

Size yansıması oluyor mu?



Savcı Öz: Ben hiç medyaya bakmıyorum.



Gazeteciler: Sayın savcım İzmir'de yetkilendirilmiş savcı vardı. Yetkilerinden arındırıldı.

Savcı Öz: Yetkilerinden arınmadı. Sadece duruşma savcısı oldu. Bende buraya ilk geldiğimde duruşma savcısıydım. Yani sırayla oluyor. Mesela Mehmet Ali Bey (Mehmet Ali Pekgüzel) şimdi duruşmaya çıkıyor. Yetkinin alınması değil Aynı yetkisi devam ediyor. Savcının yetkileri alınmaz.



Gazeteciler: İstifa edeceğini söyledi



Öz: Benim arkadaşım öyle bir şey olamaz.





