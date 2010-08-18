Savcı Öz 'internet andıcı' davasından alındı

T24 - Edinilen bilgiye göre dün savcıya ulaşan yazıda, soruşturma dosyasının generallerle ilgili kısmının Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı’ya 24 saat içerisinde devredilmesi istendi. Özel Yetkili Başsavcılık "İnternet Andıcı Soruşturması" dosyasını Zekeriya Öz'den istedi. Ancak Öz istenilen dosyaları henüz gönderilmedi.





YILLIK İZİNDEKİ BAŞSAVCI ENGİN SÜRECİ TAKİP EDİYOR



Yıllık izinde olan Başsavcı Aykut Cengiz Engin'in süreci yakından takip ettiği, kendisi gibi yıllık izinde olan Başsavcı vekili Çolakkadı’yı arayarak dosyanin istenmesini istediği belirtiliyor. Doğan Haber Ajans'nın (DHA) Adli çevrelerden ulaştığı bilgilere göre izinde olan Çolakkadı, Başsavcı Engin’in bu talebi üzerine dün öğle saatlerinde adliyeye geldi. Çolakkadı, şu an kendisine vekalet eden Savcı Rasim Işıkaltın’la görüştü ve söz konusu dosyanın Öz’den istemesi için sürecin başlatılmasını istedi. Bu gelişmeler üzerine Savcı Işıkaltın resmi yazıyı hazırlayan ve altına imza koyan isim oldu. Öz’den dosyayı isteyen yazıda Savcı Işıkaltın’ın unvanı, “Başsavcı Vekili ve parantez içinde (Geçici)" olarak yazıldı. Doğan Haber Ajansının ulaştığı bilgileri göre “Geçici Başsavcı Vekilliği" uygulaması ilk kez bu yazışmada uygulandı.





IĞSIZ’IN AVUKATI ÖNCE GELECEĞİZ DEDİ



Genelkurmay’da hazırlandığı iddia edilen “İnternet Andıcı" ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız ve Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu’nun da yer aldığı 19 şüpheli Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadeye çağırılmıştı. Kendisine davetiye gönderilen Orgeneral Iğsız ve diğer şüphelilerin avukatları ve merkez komutanlığı yetkilileri savcı Öz’ü arayarak ifadeye gelecekleri tarihi bildirdiği Iğsız’ın avukatının savcıyı arayarak kendilerine tanınan sürenin son günü saat 10:00’da geleceklerini söylediği öğrenildi.





BAŞSAVCIDAN ‘İFADE DAVETİYESİNİ GERİ ÇEK’ TALEBİ



Edinilen bilgiye göre bu sürete de ilginç bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz ifadeye çağrılan isimlerle ilgili davetiyelerin geri çekilmesini istedi. Söz konusu talep Savcı Zekeriya Öz'e iletildi. Bu aşamada da kritik bir gelişme yaşandı. Cengiz’in bu isteğine olumsuz yanıt verdiği öğrenilen Öz’ün süreci devam ettirdiği, davetiyeyi geri çekmesinin mümkün olamayacağını söylediği öğrenildi.





BAŞSAVCI - ÖZ ANLAŞMAZLIĞI BÜYÜYOR



Talebi karşılanmayan Başsavcı Aykut Ceniz Engin'le soruşturmayı yürüten Öz'ün arasında gerginliğin yaşandığı gerginliğin tırmandığı belirtiliyor. Adliye kaynaklarından sıza bilgilere göre bu süreçte Engin'in savcı Öz’e, “Şüphelilere sağlık raporu almalarını söyle" yönünde yeni bir talepte bulunduğu Öz’ün de ‘Benim böyle bir şey söylemem söz konusu olamaz’ diyerek talebi reddettiği ileri sürülüyor. .





YÜZBAŞI EMİR DOĞRULTUSUNDA RAPOR ALDIĞINI SÖYLEDİ



Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkan ve Savcı öz’e dün ifade veren Yüzbaşı Murat Uslukılıç’ın da ifade sırasında, “Ben süresi içerisinde ifade vermeye gelecektim. İstanbul’daki Merkez Komutanlığına geldim ancak bana verilen emir üzerine sağlık raporu aldım" şeklinde ifade verdiği iddia ediliyor.











