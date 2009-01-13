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Savcı Öz, iki dosya daha istedi

Savcı Zekeriya Öz, “Atabeyler” ve “Sauna” operasyonlarıyla ilgili dava dosyalarının tümünü istedi.

13 Ocak 2009 02:00

Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz, ordudan daha önce ihraç edilen bazı subayların da sanık olarak yargılandıkları “Atabeyler” ve “Sauna” operasyonlarıyla ilgili dava dosyalarının tümünü istedi.

Edinilen bilgiye göre Savcı Öz, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Danıştay davasını bozması ve davanın Ergenekon davasıyla birleştirilmesini istemesinin hemen ardından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir yazı yazdı. Öz’ün yazısında, devam eden Ergenekon soruşturması kapsamında incelenmek üzere, kamuoyunda “Sauna” ve “Atabeyler” çetesi olarak bilinen dava dosyalarının tüm klasörlerinin fotokopilerinin gönderilmesini istediği bildirildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, halen devam eden her iki davaya ait dosyaların fotokopilerini çektirdiği öğrenildi. Ergenekon soruşturması sırasında, Sauna ve Atabeyler çetelerinin, Ergenekon terör örgütünün alt hücreleri olduğu iddia edilmişti.

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