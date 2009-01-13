Savcı Öz, iki dosya daha istedi

Ergenekon soruşturmasını
yürüten Savcı Zekeriya Öz, ordudan daha önce ihraç edilen bazı
subayların da sanık olarak yargılandıkları “Atabeyler” ve “Sauna”
operasyonlarıyla ilgili dava dosyalarının tümünü istedi.
Edinilen
bilgiye göre Savcı Öz, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Danıştay davasını
bozması ve davanın Ergenekon davasıyla birleştirilmesini istemesinin
hemen ardından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir yazı yazdı. Öz’ün
yazısında, devam eden Ergenekon soruşturması kapsamında incelenmek
üzere, kamuoyunda “Sauna” ve “Atabeyler” çetesi olarak bilinen dava
dosyalarının tüm klasörlerinin fotokopilerinin gönderilmesini istediği
bildirildi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, halen devam eden her
iki davaya ait dosyaların fotokopilerini çektirdiği öğrenildi.
Ergenekon soruşturması sırasında, Sauna ve Atabeyler çetelerinin,
Ergenekon terör örgütünün alt hücreleri olduğu iddia edilmişti.