Savcı Öz, gizemli kadın Meral'in peşinde

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, Üzeyir Garih cinayetinde Yener Yermez'i yönlendiren esrarengiz kadın Meral'in peşine düştü.



Garih cinayetiyle ilgili Özel bir ekip kuran Öz, Yermez'e Meral'i fotoğraftan teşhis ettirecek.



Yeni Şafak'ın haberine göre, Üzeyir Garih suikisatindeki sır perdesini 7 yıl sonra itiraflarıyla aralayan Yener Yermez, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Öz'ün talimatı ile dün sabah saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde tanık sıfatı ile ilk sorgusu yapılan Garih cinayeti hükümlüsü Yermez'i Savcı Öz bugün sorgulayacak. Sorgu için emniyet müdürleri ve amirlerden oluşan özel bir ekip kuran Savcı Öz'ün Garih cinayetindeki esrarengiz kadın Meral'i fotoğraflardan Yermez'e teşhis ettireceği öğrenildi.



Fotoğraftan teşhis



Savcı Öz'ün sorguda Yermez'e bazı görüntüler izlettirileceği ve fotoğraflar göstereceği öğrenildi. Görüntülerle Yermez'e, Hastad Kışlası'nda askerliğini yaparken komutanlarının sık sık verdiği çarşı izinlerinde kendisini bulduğunu söylediği Meral isimli kadının teşhis ettirileceği belirtildi.



Sayın, Meral’i bulacaktı



25 Ağustos 200'de Eyüp Mezarlığı'nda Garih'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yermez, Kırıkkale Cezaevi'nden Yeni Şafak'a gönderdiği mektupta çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Mektubunda cinayeti üstlenmesi karşılığında kendisine 1.5 milyon dolar teklif edildiğini öldürülme korkusu nedeniyle teklifi kabul ettiğini söyleyen Yermez, Ergenekon'da yargılanan eski Adli Tıp görevlisi Ümit Sayın'ın da otelde birlikte olduğu Meral'i bulup getireceğini söylediğini ileri sürdü. Yener, “Ancak iki gün sonra telaşlı bir şekilde Adli Tıp'taki odama gelip 'Yener, gerekli kişilerle görüştüm ancak şu an itibariyle ifadeni değiştirmeni istemiyorlar' dedi. Ümit Sayın cinayetle ilgili birçok sorunun cevabını biliyor' dedi. Yermez mektubunda Meral'in bulunması halinde cinayetin arkasındaki isimlerin deşifre olacağını belirtti.



Cinayeti araştıran polisler ekipte



Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün Yener Yermez'i sorgulamak çin oluşturduğu ekipteki emniyet müdürü ve amirlerin bazılarının 2001'deki Garih cinayeti soruşturmasına katıldığı öğrenildi. Yermez'in 4 gün sürmesi planlanan sorgusunda Meral isimli kadının yanı sıra cinayetten bilgisi olan diğer kişilerin de tespit edilmeye çalışılacağı belirtildi. Yermez'in Ümit Sayın'la ilgili iddiasının da araştırılacağı belirtiliyor.



‘Yermez Ergenekon tanığı’



Bu arada Yermez'in avukatı Mustafa Yalçınkaya, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önünde gazetecilerin soruları üzerine müvekkilinin Emniyet'te 'tanık' sıfatıyla ifadesinin alındığını söyledi. Yalçınkaya, “Yener Yermez, 7-8 sene önce söylediklerinin aynısını şimdi de söylüyor. Müvekkilimin ifadesinin alınması Adli Tıp Kurumu raporlarına ilişkin olabilir. Başka bağlantı olacağını düşünmüyorum” diye konuştu. Yalçınkaya, daha önce Garih cinayetine ilişkin yeniden yargılama yapılması amacıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne “iade-i muhakeme” talebiyle başvurduklarını hatırlattı.



1.65 boyunda, esmer, argo kelime bilmiyor



Yener Yermez, Kırıkkale Cezaevi'nden Yeni Şafak'a gönderdiği mektupta, Garih cinayetini üstlenmesi için kendisine teklifte bulunan Meral isimli kadının fiziki özelliklerini de tarif etmişti. Yermezin tarifine göre Meral'in boyu 1.65 ve en fazla 65-70 kilo. Meral, düz siyah saçlarını devamlı öne kahkülleri düz bir şekilde tarıyor. Dudakları kalın, buğday tenli, yüz hatları minyon, çocuk yüzlü... Yüzü yuvarlak burnu normal. Sol arka kürek kemiğinde bir ben var. Türkçesi düzgün ancak argo kelimeler bilmiyor.



Yermez, mektubunda Hasdal Kışlası'nda askerlik yaparken komutanlarının kendisine ekstra izin yazdığını belirterek Meral adlı kadınla sık sık beraber olduğunu söyledi. Yermez, cinayette adı geçince Meral'i arayıp buluştuğunu belirtti. Yermez, buluşmada Meral'in kendisine 'hallederiz' dedikten sonra birini arayarak 'o burada' dediğini ileri sürdü.

