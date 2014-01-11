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Savcı Öz: En kral safari 70 dolar, rakamlar abartı

Adliye çıkışında hakkındaki iddialar sorulan Zekeriya Öz, 'Yasal girişimlerde bulunacağız' dedi

11 Ocak 2014 00:35

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan öğleden sonra ayrılan ve yeni görev yeri Bakırköy adliyesine giden Savcı Zekeriya Öz'ün kendisiyle ilgili iddiaları yalanladığı ve yakın çevresiyle konuşurken, "Fatura bulma kaygım yok. Safari 30 dolar, en kralı 70 dolar. Rakamların hepsi abartma" şeklinde kendini savunduğu belirtiliyor.
İstanbul Başsavcı vekilliğinden Bakırköy Başsavcı vekilliği görevine atanan Başsavcı Zekeriya Öz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı. Doğan Haber Ajansı'na göre, makam odasının bulunduğu 4. kattan korumaları eşliğinde çıkıp kat asansörüne binerek protokol binasının eksi 1. katına inen Öz'ü, Ergenekon Soruşturması'nı beraber yürüttüğü Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Ercan Şafak ve Cihan Kansız'ın da bulunduğu 50'ye yakın hakim savcı ve adliye personeli karşıladı. 
Bina içinde meslektaşları ile el sıkışıp sarılarak vedalaşan Öz, yoğun alkışlar arasında binadan çıktı. Öz'ü uğurlayanlar arasında Başsavcı Turan Çolakkadı yoktu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı'nın bir programa katılım için saat 14.00 sıralarında adliyeden ayrıldığı öğrenildi. 
 

'Hepsi yasal olarak yapılıyor, merak etmeyin'

 
Öz'den önce bir koruma polisi Öz'ün çantasını ve bazı eşyalarını araca götürdü. Öz habercilerin soru bombardımanını sadece "Hepsi yasal olarak yapılıyor. Siz merak etmeyin" diyerek yanıtladı ve aracına bindi.
Araç uzaklaşırken Zekeriya Öz'ün camdan habercilere el salladığı görüldü. 
Savcı Zekeriya Öz, yeni görev yerine saat 16.15 sıralarında geldi. Öz'ün Bakırköy Adliyesine protokol kapısından giriş yaptığı sırada 16 kişilik özel güvenlik görevlisi grubunun adliyenin bahçesinde önlem aldığı görüldü. 
 

'En kral safari 70 dolar, rakamlar abartı'

 
Zekeriya Öz'ün Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanması kararına itiraz edeceği öğrenildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan öğleden sonra ayrılan ve yeni görev yeri Bakırköy adliyesine giden Öz'ün kendisiyle ilgili iddiaları yalanladığı ve yakın çevresiyle konuşurken, "Fatura bulma kaygım yok. Safari 30 dolar, en kralı 70 dolar. Rakamların hepsi abartma" şeklinde kendini savunduğu belirtiliyor. 

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