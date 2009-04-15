Savcı Öz, DSP'li Birgün'e ne soracak?

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün’le bugün yapacağı görüşmeyi erteledi. Sabah saatlerinde aranan Birgün, havaalanından geri döndü.





Meclis’te gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Birgün, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün dün öğleden sonra kendisini aradığını ve “bazı konularda bilgisine ihtiyaç duyduklarını, bu konuda yardımcı olursa memnun olacaklarını" söylediğini belirterek şunları dedi:



“Ben de memnuniyetle kabul ettim. Yanımda iki gazeteci olduğu için açık konuşamadım, Sayın Savcı'ya da niçin çağrıldığımı sormadım. Ancak bugün yola çıkmak üzere havaalanına gittiğimde üç dört gün yoğun olduklarını ve görüşmenin önümüzdeki hafta olup olamayacağını sordu. Ben de bu telefonun ardından havalimanından döndüm” diye konuştu.



Birgün şöyle devam etti: "Hangi konuda bilgime başvurulacak bilmiyorum şu anda. Sorarsa cevap vereceğim ancak sormadığı şeye niye cevap vereyim”



Konu Ecevit'in hastalığı mı?



Eski Başbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in koruma müdürlüğünü yapan DSP Milletvekili Recai Birgün'e Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün 'Ecevit'in hastalığını' soracağını ileri sürüldü.



Ecevit, Başbakanlığı sırasında hastalanarak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi''ne kaldırılmış, ama uzun süre iyileşememişti. Ecevit, Başkent'ten çıkarıldıktan sonra düzelmiş ve görevine dönmüştü.



Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında Başkent Üniversitesi'nde Ecevit'in doktorluğunu yapan Prof. Dr. Mehmet Haberal da gözaltına alınmıştı.





