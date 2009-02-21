'Savcı Öz bu mantıkla bir yere varamaz'

İlhan Selçuk, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde "Öz'ün laf-ı güzafı..." başlığıyla Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ü eleştirdi. "Bu mantıkla ya da mantıksızlıkla hiçbir yere varamaz" dedi.





Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz, ilk kez bir açıklamada bulunarak, Cumhuriyet gazetesine bir düzeltme göndermişti. Öz, şöyle diyordu: "Şahsım ile alakalı iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Bu asılsız isnatlara, yürütmekte olduğum bir soruşturma nedeniyle maruz bırakıldığım, tüm kamuoyu ve tarafınızca gayet iyi bilinmektedir."



Bu düzeltmeye yer veren İlhan Selçuk, şöyle diyor: "Ne anladınız? Zekeriya Öz ne cevap veriyor?.. Neyi düzeltiyor? belli mi? Bay Zekeriya'nın iki tümcelik yazısı 2450 sayfalık iddianamesinden de daha beter olmuş... Ne yazık ki Zekeriya Öz bu mantıkla ya da mantıksızlıkla hiçbir yere varamaz; savcımızın geleceği pek parlak görünmüyor( ...)