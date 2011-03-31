Savcı Öz: Benim için sürpriz oldu, beklemiyordum

T24 - Ergenekon soruşturmalarının simge ismi Özel Yetkili Savcı Zekeriya Öz ile diğer Ergenekon Savcısı Ercan Şafak, HSYK’nın kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öz, ' Sürpriz oldu. Çok yorulmuştum ama soruşturmaları yapmaya devam ediyordum. Herhangi bir talebim olmadı. Daha önce de Tuzla’ya göndermeye çalışmışlardı' dedi.



Bakan Çiçek: Kişiye göre atama yapılıyorsa bu felakettir



Kim hangi göreve atandı - TAM LİSTE



Başsavcı Çolakkadı: Öz gitti Ergenekon bitti diye bir şey yok



Özel yetkileri kalkan Öz ve Şafak, Ergenekon soruşturmasını bırakacak. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne de yine Ergenekon Savcısı olan Fikret Seçen atandı. Öz, Şafak ve Seçen’in atama talep etmediği öğrenildi.Hürriyet gazatesinde yer alan haber şöyle:







Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi dün 128 kişilik adli yargı kararnamesiyle, İstanbul’a Ergenekon neşteri vururken, kararnameye sürpriz isimler girdi. Ergenekon soruşturmalarının simgesi haline gelen hakkında onlarca suç duyurusunda bulunulan ve Odatv Muhabiri İklim Bayraktar’ın, taciz iddialarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı talimatla ifadeye çağıran Özel Yetkili Savcı Zekeriya Öz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirildi. Öz’le, birlikte diğer Ergenekon Savcısı Ercan Şafak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atandı.





Ergenekon’u bırakacaklar



Başsavcıvekili olan Öz ve Şafak’ın CMK’nın 250’nci maddesi kapsamında belirlenen özel yetkileri de atamayla kalktı. Öz ve Şafak, Beşiktaş yerine artık Sultanahmet Adliyesi’nde görev yapacak. Ergenekon soruşturmasını da bırakacaklar. Ergenekon operasyonlarının sürdüğü saatlerde siteye konan kararname ile iki Ergenekon savcısının yetkileri kaldırılmış oldu. İstanbul Savcısı Ali Güngör de üçüncü İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atandı.





İstanbul’a yeni başsavcı



İstanbul Özel yetkili Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Başsavcılık, Aykut Cengiz Engin’in, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmasıyla boşalmıştı. HSYK dün Çolakkadı’dan boşalan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne ise öteki Ergenekon Savcısı Fikret Seçen’i görevlendirdi. Seçen, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy soruşturmaları başta olmak üzere 5 takviye ile sayıları 26’ya yükseltilen özel yetkili savcıların ve bu kritik soruşturmaların başına geldi. HSYK, eski Kurul döneminde bir kez uygulanan iki özel yetkili başsavcıvekili yerine tek bir özel yetkili başsavcıvekili görevlendirmesi yaptı.





Talep değil takdir



HSYK kararnamesi 2’ye karşı 5 üyenin oyuyla alındı. 2 HSYK üyesinin Ergenekon savcılarının başsavcıvekili olmasına, “Önlerinde çok önemli bir soruşturma var. Terfi bile olsa atamaları yanlış algılanabilir” gerekçesiyle karşı çıktı. HSYK Birinci Daire Başkanı Okur, kararnameyle ilgili “Hükümetle ilgili bir boyutu yok. Kurul olarak kendi tasarrufumuz” açıklaması yaptı. HSYK kaynaklarıysa Öz, Şafak ve Seçen’in atama talepleri olmadığını, yürüttükleri soruşturmalardaki başarılı çalışmaları nedeniyle takdir edilerek, başsavcıvekilliğine terfi ettirildiklerini belirterek “Çolakkadı ile bu iki savcı arkadaşımızın uyumlu çalışacaklarını düşünerek, başsavcıvekilliğine getirdik. Çolakkadı dahil bu arkadaşlarımızın hiçbirinin atama talepleri yoktu. Biz böyle takdir ettik” dedi.





ÖZ: Sürpriz oldu



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atanan Zekeriya Öz, gazetecilerin soruları üzerine, “Beklemiyordum. Sürpriz oldu. Çok yorulmuştum ama soruşturmaları yapmaya devam ediyordum. Herhangi bir talebim olmadı. Daha önce de Tuzla’ya göndermeye çalışmışlardı” dedi. “Saygı duyacağız ne diyeyim. Kendimize vakit ayıracağız bundan sonra biraz da” diye ekleyen Öz, elindeki soruşturmalara ilişkin soruya da, “Ergenekon şahsımızla ilgili bir şey değil” yanıtını verdi. Ergenekon soruşturmasının geleceğinin ne olacağı şeklindeki soruyu Öz, “Devlette devamlılık esastır. Savcılıkta da öyle. Her zaman biri gider, biri gelir. Soruşturmalar şahıslarla ilgili değil, dosyayla ilgilidir. İşi kişiselleştirmenin mantığı yok. 6 savcının dosyada imzası var” diye yanıtladı. Öz, son yapılan operasyonla ilgili çalışmalarını da görev değişikliği tebligatı ulaştığında “yetkileri kalkacağı” gerekçesiyle bırakacağını söyledi.





Tepkiler



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sav-cıları görevden alıp yerine yeni savcı atamak sorunu çözmez. Önemli olan yargıya tamamen tarafsız bir hal getirmektir. Haklarında hukuk ihlali yaptığı ile ilgili mahkeme kararı olan yargıçlar var. Öncelikle bunların halledilmesi lazım.



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek: Kişiye göre Türkiye’de yargılama yapılıyorsa bu yargı adına zaten felakettir. Yargılama hukuka göre yapılır. Gelen her kişi de hukuku uygular. Hukuku uygularken hata yapıyorsa bunu düzeltmenin yolu da kanun yollarıdır.



Devlet Bakanı Faruk Çelik: Bu bir süreç. Zekeriya Bey olmaz başka bir savcı ile süreç devam eder. Sürecin çok objektif ve hukuk çerçevesinde yürüdüğü inancındayım. Hukuk, yargı kendi alanında, kavuştuğu yeni dizayn ve yasalarla bence ciddi şekilde normalleşme sürecine girmiş durumdadır.



AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ: Görev süresi dolmamışsa, mazereti veya kendi talebi, herhangi bir disiplin soruşturması yoksa görevini değiştirmeleri yanlış olmuştur. Bundan sonra çıkacak kararlar ne olursa olsun HSYK’nin verdiği kararın gölgesinde kalacaktır.



CHP Milletvekili Şahin Mengü: Yerinde bir karar, ancak geç kalmış bir karardır. Görevden almadır, terfi değildir. Yarın çok pasif bir görev de verilebilir. Aslında geç kalmış bir görevden almadır. Daha erken yapılabilirdi. Çünkü Türk hukuk tarihinde bu kadar çiğnenen bir dönem olmadı.





Ergenekon’un ilk savcısıydı



İstanbul Ümraniye’de bir gecekonduda 27 adet el bombasının bulunması ile 12 Haziran 2007’de başlayan ve yaklaşık 4 yıldır devam eden Ergenekon soruşturmasının ilk savcısı Zekeriya Öz oldu. Savcı Öz, 4 yıldır devam eden Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan 16 iddianamenin 8’ine de imza attı. Zekeriya Öz tarafından hazırlanan iddianameler şöyle:



Birinci Ergenekon iddianamesi, ikinci Ergenekon iddianamesi, üçüncü Ergenekon iddianamesi, İrtica ile Mücadele Eylem Planı iddianamesi, Ergenekon davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’e suikast iddianamesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı yöneticileri hakkında hazırlanan iddianame, Avukat Yusuf Erikel hakkında iddianame.

Savcı Öz tarafından yürütülen ve halen devam eden soruşturmalar ise şöyle:



Genelkurmay Başkanlığı’na ait internet sitelerinde hükümet aleyhine kara propaganda yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma.



Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay aracılığıyla 12 Eylül’de oylanacak olan Anayasa değişikliğiyle ilgili yüksek yargı mensuplarını etkilemeye teşebbüs ettikleri gerekçesi ile yürütülen soruşturma.



Jandarma Genel Komutanlığı’nda 2002-2004 arasında örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin yürütülen soruşturma.



2001’de dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındığında emniyette verdiği mülakat ile Ergenekon soruşturmasının temel oluşturan Ergenekon’un firari şüphelisi Tuncay Güney hakkındaki soruşturma.



Başbakan Tayyip Erdoğan’a suikast iddialarına ilişkin emekli Orgeneral Çevik Bir ve eski MİT yöneticisi Nuri Gündeş hakkında yürütülen soruşturma.



Odatv’nin sahibi Soner Yalçın ile Ahmet Şık ve Nedim Şener’in de arasında bulunduğu gazetecilere yönelik soruşturma.



Malatya Zirve Yayınevi Cinayeti soruşturması.

HSYK 28 adalet başmüfettişini kürsüye atadı





Atama kararnamesindeki diğer önemli atamalar ise şöyle:



- HSYK yedek üyesi, Deniz Feneri’nin adli talimat işlemlerini yürüten Ankara Savcısı Harun Kodalak, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne terfi etti.



- Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda çalışan ve anayasanın geçici maddesi gereği eski görevlerine devam etmeleri öngörülen 28 Adalet Başmüfettişi de İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri’de hakim ve savcılık şeklindeki kürsü görevlerine atandılar.



- Erzurum Başsavcısı Sinan Kuş, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Osmaniye Başsavcısı Ramazan Apaçık getirildi. Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkındaki soruşturmayı yürütürken eski HSYK tarafından özel yetkili başsavcı vekilliği görevinden alınan Erzurum Başsavcı Vekili Tarık Gür’ü, yeni Kurul, geçen yıl Ünye Başsavcılığına getirmişti. Gür, bu kez de Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.



- CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına karşı açıklama yapmak zorunda kalan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Siyasi Başok da Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.







