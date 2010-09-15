-SAVCI ÖSYM'DE İNCELEME YAPIYOR ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - KPSS iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan, incelemelerde bulunmak ve yetkililerden bilgi almak için ÖSYM'nin Bilkent'teki binasına gitti. Savcı Sakınan, sabah saatlerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarıyla ÖSYM'nin binasına geldi. Savcı Sakınan, burada ilk olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan ile görüşerek bilgi aldı. ÖSYM'de görevli bazı kişilerden de sınav sorularının hazırlanması, basımı ve dağıtımına ilişkin teknik bilgiler almaya başlayan Sakınan'ın, polis memurlarıyla birlikte yaptığı inceleme devam ediyor.