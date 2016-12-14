Savcı, Odatv davasında tüm sanıkların beraatını istedi

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, somut ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatini talep etti.

Istanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Hanefi Avcı, Ahmet Şık, Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Nedim Şener, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk katıldı. Savcının mütalaasına karşı sanıklar savunmalarını verdi.

Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen Odatv'ye yönelik ikinci soruşturmada Mayıs 2015'te takipsizlik kararı çıkmıştı. Terör savcılığı tarafından aralarında gazetecilerin de olduğu 14 şüpheli hakkında dava açılmasına gerek görülmedği ifade edilmişti. Takipsizlik kararında gazeteciler Ahu Özyurt, Hakan Aygün, Toygun Atilla ile eski emniyet müdürleri Sabri Uzun, Emin Arslan ve avukatlar Turgut Kazan, Vural Ergül, Şule Erol, Hasan Fehmi Demir gibi isimler yer almıştı.