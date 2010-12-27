'Savcı neden şüpheliye minnettar?'

T24 - CHP’li Kulkuloğlu, Kayseri’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Dalan’la Şeker operasyonundan tutuklu Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık’ın geçen temmuz ayında yaptıkları telefon konuşmalarının yasal dinlemeye takıldığını belirtti.



Bu görüşmeyi açıklayan Kulkuloğlu, Dalan’ın Özışık’a minnetlerini sunduğunu ifade ederek, “Başsavcı Vekili acaba neyin karşılığı şüpheliye minnettar kalmış?” diye sordu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin istifasını istediği dosyayı dün Kayseri Başsavcı Vekili İsmail Dalan’ın yasal dinlemeye takılan telefon görüşmelerini açıklayarak sürdürdü.



Kulkuloğlu dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Şeker operasyonundan tutuklu Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ile Dalan arasındaki telefon görüşmesini açıkladı. Başsavcı Vekili’nin, soruşturmanın bir numaralı şüphelisine minettarlığını ifade ettiğini anımsatan Kulkuloğlu, şunları söyledi:





'Telefondaki teşekkür acaba neyin karşılığında?'



İsmail Dalan bildiğiniz üzere Kayseri’deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını yürüten şahıstır. Vali Vekili’nin raporuna rağmen soruşturma başlatmayan, topu taca atıp bakanlıktan gönlüne göre cevap alıp soruşturmayı dokuz ay bekletip hiçbir delili dikkate almayan böyle bir savcı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisine teşekkür etmek için telefon açıyor. Eşi ile beraber minnettarlığını belirtiyor. Devletinden başka hiçbir yere, kimseye minnet duymaması gereken bir Başsavcı Vekili acaba neyin karşılığı şüpheliye minnettar kalmış?





'Bu dosyadan daha çok savcılar, hâkimler çıkacak'



Tek satırlık telefon dinlemelerini bahane ederek bu ülkede Yargıtay Onursal Başsavcılarının ve bu vatana hizmet etmiş generallerin evini arayan, gözaltına almaya kalkan cumhuriyet savcıları bu konuda nerededir? Bu dosya bir kapak dosya. Daha ipin ucundan tuttuk. Bu dosyada daha çok hâkim ve savcılar var. Çekeceğiz, gelecek.





'Muhtemelen Akdeniz’deki bir tatilin teşekkürü'



Bu görüşmede Mersin’den bahsediliyor, olay Akdeniz sahillerinde geçiyor. Muhtemelen bir tatille ilgili. Bunu savcılar araştırmalı. Savcılar gizlilik kararını üstünü örtme olarak algılıyorlar. Bir takım çirkin ilişkileri örtmek için kullanıyorlar.





O konuşma



CHP’li Kulkuloğlu’nun Şeker operasyonunun dosyasında bulunduğunu belirttiği görüşme 30 Temmuz 2010’da yasal dinlemeye yakalanmış. Başsavcı Vekili İsmail Dalan ile tutuklu Vedat Ali Özışık ve kardeşi Savaş Özışık arasındaki görüşme şöyle:





S. Özışık: İyi abi, buralardayız sen ne yaptın?

Dalan: Biz de iyiyiz. Neredesiniz şu anda, nerede bir uğrayalım diyor Hanım da. Başkan’a bir uğrayalım Başkan buralarda mı?

S. Özışık: Size uzağız biz, 35- 40 km var ora.

Dalan: Hee iyi o zaman. O zaman şeyde görüşelim, şeyde görüşürüz Kayseri’de.

S. Özışık: Tamam oldu ağabeyciğim, Başkan’ın kendisine vereyim abi bir saniye.

V.A. Özışık: Abim saygılar.

Dalan: Başkanım ne yapıyon nasılsın gözüm yaa.

V. A. Özışık: Sağol, hee canın sağolsun, iyi misin?

Dalan: Eee iyiyiz valla, çok iyi oldu bu işte... Çocuklar girip çıkıyor, gayet iyi de biz de hanım dedik ki bir uğrayalım da Başkan beye hem teşekkür ederiz dedi. O yüzden yakındaysanız gelecektik, bayağı mesafedeymişsiniz şeyde görüşürüz o zaman.

V.A. Özışık: Canım abim yaa, gönlümüz bir, sağol abi teşekkür ederiz. Siz keyfinize bakın abi.

Dalan: Çok sağolun.



