Savcı, Müzeyyen Boylu’yu öldüren Mesut Issı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi

Avukat Müzeyyen Boylu’yu öldüren Mesut Issı hakkında mütalaasını sunan savcı, “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talebinde bulundu.

Boşanma aşamasında olduğu avukat Müzeyyen Boylu’yu öldüren Mesut Issı’nın yargılandığı davanın 7’nci duruşması, Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Boylu'nun annesi Türkan Boylu, avukatları Hatice Demir, Serdar Özer, Öykü Çakmak, Sinan Tanrıkulu ile sanık Issı ve avukatı Kutbettin Odabaşı hazır bulundu.

Salgın nedeniyle sadece Boylu ve sanık Issı’nın ailesi duruşma salonuna alınırken, avukatlar dışında kimsenin izleyici kısmında duruşmayı takip etmesine izin verilmedi. Sanık Issı’nın yerini almasıyla başlayan duruşma, SEGBİS kaydıyla yapıldı.

Sanık ıssı savunmasında sık sık Müzeyyen Boylu'yu suçladı.

Sanığın savunmalarına itiraz eden Boylu’nun avukatları, sanık savunmasının çelişkilerine dikkat çekerek, iftira niteliğinde dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.

Savcı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanığın “Tasarlayarak ve canavarca hisle” cinayeti işlemediğini ileri sürdü. Savcı, sanık Issı’nın “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

28 Eylül'e ertelendi

Boylu’nun avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 28 Eylül’e erteledi. (MA)