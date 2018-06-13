Savcı Mehmet Selim Kiraz iddianamesi tamamlandı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın ölümüne ilişkin soruşturmada 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede 13 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet, bir şüphelinin ise 15 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, DHKP-C'nin üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesinde Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım "şüpheli" olarak yer aldı.

Şüpheliler, Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 9 şüphelinin ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.



Şüpheliler Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Koçak ve Canım'ın "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme yardım" , "Ateşli silahlar kanununa muhalefete yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçlarından 28 yıl ile 48.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması da talep edildi. İddianamede, şüpheliler Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk'ün ise "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi cezası talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SD kartta talimat

Öldürülen Şafak Yayla’nın kuryeliğini yapan tutuklu şüpheli Mustafa Koçak’ın olayda kullanılan tabancayı temin ettiği ifade edilirken, şüphelinin Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un eylemden önce şüpheliler Cengiz Özel’e ait evde kaldıkları belirtildi. 3 Mart 2016’da öldürülen Berna Yılmaz’ın savcı Kiraz’ın öldürülme talimatını yurt dışından ağzında taşıdığı SD kartla getirdiği ifade edilen iddianamede, tutuklu şüpheli Mithat Öztürk’ün örgüt üyelerinin yurt dışına çıkışlarına yardım ettiği belirtildi.

Eylemde kullanılan silahı kurye Mustafa Koçak’a ileten Murat Canım’da iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Canım’ın örgütün ‘Gizli gruplar (Karıncalar) isimi verilen yapılanmada faaliyet gösterdiği ve eylemi önceden bildiği ifade edildi.