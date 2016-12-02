Savcı, Mavi Marmara davasının düşürülmesini istedi

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği ve 10 Türkiye vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın bugünkü duruşmasında savcı, Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşmayı gerekçe göstererek, davanın düşürülmesini istedi.

31 Mayıs 2010 tarihindeki saldırıda 10 kişinin ölümüne 490 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili davanın sanıkları, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levvi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına "firari" ilan edilen sanıklar katılmazken çok sayıda müşteki avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak, bir önceki celsede istenen Türkiye ve İsrail arasında bu yıl Eylül ayında yürürlüğe giren anlaşmanın Türkçe metnini okudu.

Bu anlaşmanın 9 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Türkiye'nin yargılama hakkından vazgeçtiğini söyleyen duruşma savcısı Hüseyin Aslan, davanın düşürülmesini istedi.

Söz alan müşteki avukatı Selçuk Kar, anlaşmanın maddelerinin incelenmesi halinde verilen tazminatın bir lütuf tazminatı olduğunu, yok sayılması gerektiğini söyledi.

Müşteki avukatı Kaya Kartal, Bu anlaşma ile hak arama hürriyeti ihlal edilmektedir diyerek mahkemenin anlaşmayı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürmesini istedi ve "Yaşam hakkı, işkence görmeme hakkı gibi temel insan hakları normlarını çiğneyen bu anlaşmanın yok sayılarak davaya devam edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme, anlaşmanın TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdiğini belirterek, bu anlaşmanın iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi talebini reddetti.

Mahkeme, duruşmaya TSİ 14.00'e kadar ara verdi.