Savcı Kiraz'ın şehit olduğu olayla ilgili dava başladı (1)

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Adalet Sarayı\'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4’ü tutuklu 9’u firari 14 sanık hakkında açılan davaya başlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, davanın tek tutuksuz sanığı olan Deniz Özel ile tutuklu sanıklar Mithat Öztürk ve Murat Canım katıldı. Yine tutuklu olan sanıklar Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ise SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Sanıkları temsilen 7 avukat duruşmaya katıldı. Duruşmaya, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ailesinden katılan olmadı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile başladı.

İDDİANAME

İddianamede, DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesinde Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım \"sanık\" sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu\'nun \"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" ve \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme\" suçlarından 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım\'ın, \"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Koçak ve Canım\'ın \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme yardım\", \"Ateşli silahlar kanununa muhalefete yardım\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım\" suçlarından 28 yıl ile 48.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması da talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk\'ün için de \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi cezası isteniyor.