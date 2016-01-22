Savcı Kiraz operasyonunu eleştiren avukata soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın ihbarı üzerine Bugün TV’de yayımlanan bir programda savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınmasını ve ardından yapılan operasyonu eleştiren avukat Efkan Bolaç ile program yetkilileri hakkında “örgüt propagandası” suçundan soruşturma açtı.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre Bugün TV’de 3 Nisan 2015’te yayımlanan Pelin Batu’nun sunduğu Yakın Tarihle Yüzleşme programını izleyen bir vatandaş, programa konuk olan avukat Bolaç’ın savcı Kiraz’ın rehin alınması ve ardından şehit edilmesi ile ilgili sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İ.Ö, suç duyurusu dilekçesinde Bolaç’ın “Savcıyı kurtarmak için herkesi öldürdünüz” ve “Orayı kan tarlasına çevirdiler” sözleri nedeniyle soruşturma açılmasını istedi.

Bolaç kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyerek “Ben bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak hiç kimsenin ölmesini arzu etmem. Kesinlikle herhangi bir örgütün propagandasını yapmadım” dedi.





Ne olmuştu?



Berkin Elvan soruşturmasına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alındığı Çağlayan Adliyesi'ndeki operasyon kanlı bitti. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, yaptığı açıklamada odadan silah seslerinin duyulması üzerine özel harekat polislerinin operasyonu başlattığını, çatışmada 2 eylemcinin öldürüldüğünü ifade etti. Ağır yaralı olarak Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Kiraz ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.