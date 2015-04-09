Savcı Kiraz'ın ailesi, makam odasında çekilen görüntülerin engellenmesini istedi

Çağlayan Adliyesi'ndeki odasına düzenlenen baskında öldürülen Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve hakim eşi Yasemin Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, odada çekilen görüntülerin yer aldığı Google ve Youtube ile diğer sitelerdeki linklere erişimin engellenmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iki ayrı dilekçe sunan Hakkı Kiraz ve Yasemin Kiraz, linklere iletişimin mümkün olmaması durumunda ise bu sitelere erişimin engellenmesini talep etti. Savcı Kiraz'ın görüntülerine yer verdikleri gerekçesiyle daha önce de Facebook, Twitter ve YouTube'a erişim belirli bir süre için engellenmişti.

Savcı Mehmet Kiraz'ın babası, savcılığa verdiği dilekçeye, “Hain bir saldırı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babasıyım" cümlesi ile başlarken, eşi Hakim Yasemin Kiraz da “Hain bir saldırı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın eşiyim" ifadesini kullandı.

'Görüntülerle örgütün propagandası yapılıyor'

Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasındaki görüntülwerinin başta ailesi olmak üzere birçok kişiyi etkilediğine dikkat çekilen dilekçelerde, “Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan terör örgütü üyeleri, makam odasında çektikleri resimleri kendilerine yakın olan medya kuruluşları ile paylaşmak suretiyle örgütün propagandasını yapmış, daha sonra bu görüntüler bazı sitelerde ısrarla yayınlanmaya devam etmiştir. Bu görüntüler, başta biz ailesi olmak üzere tüm halkımızı, hatta yabancı basın organlarının duyurması sonucu birçok ülke vatandaşlarını derinden yaralamıştır" denildi.

'Görüntüler şehidimizin çocukları üzerinde olumsuz travmatik sonuçlar doğurabilir'

Dilekçelerde, görüntülerin Savcı Kiraz'ın çocukları üzerinde yaratabileceği etkiden de bahsedilerek, linklere ulaşımın engellenmesi yönünde verilen Sulh Ceza Hakimliği kararının uygulanmadığı belirtildi. Görüntüleri yayınlayan sitelerin Türk halkının manevi şahsiyetlerini ve mahkeme kararlarını hiçe saydığına dikkat çeken dilekçede şu ifadelere de yer verildi:

“Gerek ailesi olarak bizlerin kişilik haklarını ihlal eden ve şehidimizin çocukları üzerinde olumsuz travmatik sonuçlar doğuracak olan, gerekse örgütün açıkça propagandasını yapması nedeniyle suç teşkil eden bu görüntülere ve haberlere erişimin engellenmesi yönünde soruşturma savcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından karar verildiğini basın yayın organlarından öğrenmemize rağmen, bu resimlere ve haberlere Youtube ve Google sitelerinden çok rahat bir şekilde ulaşılmaya devam edildiğini üzülerek görmekteyiz. Bu siteler, bizlerin ve Türk halkının manevi şahsiyetlerini ve mahkeme kararlarını hiçe sayarak vurdumduymaz tavırlarını sürdürmektedirler. Başta ailesi olmak üzere, bizler, kişilik haklarını açıkça ihlal eden ve tüm Türk halkının manevi duygularını inciterek nefretini celb eden ve terör örgütünün propagandasını içerir görüntülerin yer aldığı linklere, bu mümkün olmadığı takdirde görüntülerin yer aldığı siteye erişimin tamamen yasaklanmasını saygı ile arz ederiz."