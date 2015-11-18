Savcı Kiraz fotosu için gazetelerden savunma: Korkunçluğu göstermek için yayımladık

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın, DHKP/C üyelerince makamında rehin alındığı ana ilişkin fotoğrafı yayınlayarak örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 18 gazetecinin yargılanmasına başlandı. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre gazeteciler, fotoğrafı, eylemin korkunçluğunu göstermesi açısından habercilik adına yayınladıklarını söyledi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya haklarında 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Abbas Yalçın, Birgün gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Berkan Gültekin, Birgün gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Şok gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Kağan Özbek, Özgür Gündem gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Reyhan Çapan ve Millet gazetesi eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Sedat Gülmez katıldı. Aralarında Can Dündar’ın da bulunduğu 12 sanık ise duruşmaya gelmedi. Suçlamayı kabul etmeyen Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Abbas Yalçın şunları söyledi:

"Olayı tüm çıplaklığıyla ortaya koymak"

“Biz fotoğrafı olduğu gibi tüm çıplaklığıyla verdik. Editoryal tercihimiz olayı tüm çıplaklığıyla ortaya koymak. Bu terör örgütü propagandası değil, aksine terör örgütünün şiddetini yansıtma açısından, eylemin korkunçluğunu göstermesi açısından habercilik anlamında önem arz etmektedir. Savcılık aşamasında dosyaya bazı gazete örnekleri sunduk. O fotoğraflara dikkat edilecek olursa IŞİD’in insanları diri diri yaktığı, başını kestiği fotoğraflar yayınlanmıştır. Bugünkü gazetede de yine IŞİD’in flaması gözükmektedir. Mozaiklemek doğru değil çünkü fotoğrafın gerçeği budur.Fotoğrafın yanındaki üç yazarımızın yazıları incelendiğinde, Hikmet Çetinkaya’nın yazısının başlığı ‘Teröre lanet olsun’ şeklindedir. Başyazıda da terör kınanmaktadır. Diğer yazılarda terörün övüldüğüne ilişkin herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Yazarlarımızı teröre kurban vermiş bir gazeteyiz. Bizim herhangi bir terör olayını övmemiz, meşru göstermemiz, tasvip etmemiz mümkün değildir. Suçun unsurları oluşmadığından beraatimi talep ediyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum.”

Fotoğraf sosyal medyada paylaşılmıştı

Birgün Gazetesi Sorumlu Yazişleri Müdürü Berkan Gültekin ise herhangi bir terör örgütü propagandası yapmadığını belirterek “Çeşitli hassasiyetlerden dolayı fotoğrafı ilk sayfada kullanmadık. İç sayfada da küçük bir şekilde yer verdik. Savcıyı o şekilde göstermek istemedik. Fotoğraf zaten sosyal medyada paylaşılmıştı” dedi. Birgün gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın da “Savcının görselle ilgili terör örgütü propagandası yapma suçlamasında bulunması saçmadır. Bugün çok fazla terör propagandası yapılıyor ve gazetelerde yayınlanıyor. Bundan dolayı da hiçbir gazete propaganda suçlamasıyla karşılaşmıyor. Burada bir kasıt var” diye konuştu. Millet gazetesi eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Sedat Gülmez gazetelerine kayyum atandığını, ayın 9’u itibariyle iş akdinin feshedildiğini belirterek yeni bir avukat bulana kadar süre istedi.

"Müştekilerin suçtan zarar görme ihtimali yok"

Mahkeme heyeti, Can Dündar, Eren Keskin, Orhan Duman, Başak Günsever, Mehmet Emin Öztürk, Seçil Şengelir ve Temel Tanadalan’ın savunmasının bir sonraki oturumda alınmasına, tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen Gökhan Çorbacı, Mehmet Sabuncu, Murat Şimşek ve Orhan Şahin’in zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca soruşturma aşamasında ihbar dilekçesi veren müştekilerin suçtan zarar görme ihtimallerinin bulunmadığını belirterek bu sıfatlarının kaldırılmasına karar verdi. 31 Mart 2015’teki olayda, Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında DHKP/C’li teröristlerce rehin alındıktan sonra şehit edilmişti.