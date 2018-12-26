Savcı Kiraz davasında 2 sanığın ifadesi alındı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Adalet Sarayı\'ndaki makam odasında 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4’ü tutuklu 9’u firari 14 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İki sanığın ifadesinin alındığı duruşmada, 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Cengiz Özel, inşaat işçisi olduğunu belirterek yakalanmadığını, kendisinin çağrılması üzerine ifade vermeye gittiğini söyledi. Sanık Özel, kimseyi evinde saklamadığını ve yardım etmediğini de söyleyerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Tutuklu sanık Mustafa Koçak ise gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını belirterek suçlamaları reddetti.

TANIK DİNLENDİ

Daha sonra tanık dinlenmesine geçildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan tanık Cavit Yılmaz, yüzü ekrana yansıtılmadan ifade vermek istediğini söyledi. Ancak sanık avukatları buna itirazda bulundu. Bunun üzerine hakim, tanık koruma da bulunmadığı gerekçesiyle Yılmaz\'ın yüzünün açılarak ifade vermesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine yüzü yansıtılarak ifadesi alınan Yılmaz, \"Şehit savcıya yönelik eylemden yaklaşık 1-2 ay öncesinde sonradan ismini öğrendiğim sanık Cengiz Özel\'in evinde Şafak Yayla, Berk Ercan, Mustafa Koçak ve ben bir gece kaldık. Gece eve girdik ve sabah evden ayrıldık. Evde esmer, bıyıklı birisi bizi karşıladı ve hizmet etti. İçeride iki kadın daha vardı. Bu evden ayrıldıktan sonra, Gençlik Federasyon Merkezi\'ne gittik. Burada Şafak Yayla, bize \'Bu evin temiz ev olduğunu, başka bir amaçla kullanılacağını bu nedenle bir müddet bu eve gidilmeyeceğini\' ağır şekilde uyardı\" dedi.

Savcı Kiraz şehit edildikten yaklaşık 1 yıl sonra sanık Mustafa Koçak\'ın kendisine, \"Eylemde kullanılan silahı sanık Murat Canım\'dan temin ettiğini ve silahı kaldıkları eve bıraktığını söylediğini\" belirten tanık Yılmaz, \"Ben kimseye haber vermeden peşime düşeceklerini bildiğim için örgütten ayrılmak için Kıbrıs\'a gittim. Ama aramızdaki duygusal bağdan dolayı Şafak Yayla’nın cenazesine katılmak için geri geldim\" dedi. Tanık Yılmaz, örgütün bir bildiri ile kendisini dışladığını ve örgütten ayrıldığını da ifade etti. İfadesinin ardından bahsettiği sanıkları teşhis etmesinin istenmesi üzerine tanık Cavit Yılmaz, sanıklar Murat Canım ve Mustafa Koçak\'ı teşhis etti. Tanık Yılmaz, sanık Cengiz Özel hakkında ise \"Bize evin kapısını açan ve ikramda bulunan şahıs bu değildi\" dedi.

DURUŞMA 18 OCAK\'A BIRAKILDI

Daha sonra avukatların beyanları ve sanıkların tahliye talepleri alındı. Mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak\'ın tutukluluk halininin devamına hükmetti. Heyet, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse ifade vermesi için duruşmayı 18 Ocak\'a erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitesindeki firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün genel komitesinde Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ile Musa Aşoğlu ve tutuklu sanıklar Mustafa Koçak, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Murat Canım ile tutuksuz sanık Deniz Özel yer alıyor.

İddianamede sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu\'nun \"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" ve \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme\" suçlarından 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım\'ın, \"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Koçak ve Canım\'ın \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme yardım\", \"Ateşli silahlar kanununa muhalefete yardım\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım\" suçlarından 28 yıl ile 48.5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması da talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk\'ün için de \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi cezası isteniyor.