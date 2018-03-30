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Savcı Kiraz cinayetinde gözaltına alınan avukat tutuklandı

Avukat Murat C, Murat C., “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından tutuklandı

30 Mart 2018 20:46

Çağlayan'daki Adliye Sarayı'nda 3 yıl önce makam odasında rehin aldındıktan sonra öldürülen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, saldırısında silahlı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Murat C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesine kullanılan silahı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Anma yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında öldürülüşünün 3’üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı’nda anıldı. Anma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şehit savcının babası Hakkı Kiraz ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı. Anma törenin ardından şehit savcının makam odasına karanfil bırakılarak dualar okundu. (DHA)

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