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Savcı Kılıç son yolculuğuna uğurlandı  EREĞLİ (A.A)

08 Şubat 2012 16:40

-Savcı Kılıç son yolculuğuna uğurlandı  EREĞLİ (A.A) - 08.02.2012 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede vefat eden Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Anıt Caddesi'ndeki baba evine getirilen Kılıç'ın cenazesi, yakınlarından helallik alınmasının ardından Ulucami'ye götürüldü. Burada, oğlunun tabutuna sarılan baba Behçet Kılıç'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.  Savcı Hakan Kılıç'ın 5 yaşındaki oğlu Yiğit ise yakınlarının kucağında, cami avlusundaki Türk bayrağına sarılı babasının tabutunun başına getirildi. Bir süre tabutun başına bekletilen küçük çocuk, daha sonra cenaze namazının kılınacağı alandan uzaklaştırıldı. Öğle namazının ardından Konya İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, yaptığı konuşmada, Kılıç'ın şehit olduğunu, bunun da en büyük teselli kaynağı olduğunu söyledi.  Kılıç'ın cenazesi, Özbuğday'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah vefat etmişti.

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