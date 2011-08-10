Savcı KCK davasının naklini istedi

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''Baro şifreyi değiştirdi"

Davanın başka ile nakli

İstenen cezalar



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26. duruşmasına mahkemenin; ''sanık sayısının fazlalığı nedeniyle sanıkların kısım kısım getirilmesi'' kararı üzerine tutuklu sanıklardan Nizamettin Onar, Zeynel Mat, İhsan Seviktek, Abdurrahim Tanrıverdi, Adnan Bayram, Veysi Akar ile önceki celse duruşmada hazır bulunmak istediğini bildiren tutuklu sanık Muharrem Erbey hazır bulundu. Duruşmaya, sanıklar adına avukat Zeki Ekmen ve Özkan Yücel katıldı.Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, sanık Muharrem Erbey'e, ''Bize duruşmada bulunmak istediğini ve savunma yapmak istediğini dilekçeyle bildirdin. Sizi dinliyoruz'' dedi. Sanık Erbey, savunmasını Kürtçe yapmak isteyince Mahkeme Başkanı Yılmaz, tutanaklara; ''sanığın Kürtçe olduğunu düşündüğümüz bir dille konuştuğu görüldü'' kaydını geçirdi. Mahkeme Başkanı Yılmaz, sanığın konuşmasını sürdürmesi üzerine mikrofonun kapatılması talimatını verdi. Söz alan sanık avukatlarından Ekmen, sanıklara savunma hakkının tanınmadığını belirterek, ''Savunma hakkı adil bir şekilde yerine getirilmelidir. Sanıklara savunma hakkı tanınmadığı sürece avukatların burada bulunması mümkün değildir'' dedi.Avukat Yücel de sanıklara anadilde savunma yapma imkanının tanınması gerektiğini savunarak, sanıkların sorgusu tamamlanmadan delil aşamasına geçilen bir yargılamada taraf olamayacaklarını kaydetti.Mahkeme Başkanı Yılmaz, baronun kullandığı Otomatik Avukat Atama Sistemi'nde (OCAS) mahkemenin avukat görevlendirmesi yapmak için kullandığı şifrenin değiştirildiğini belirterek, ''Şifreyi değiştirdikleri için avukat görevlendirmesi yapamıyoruz. Bunu tutanak altına aldık'' dedi.Mahkemenin söz verdiği Cumhuriyet Savcısı Levent Kaya, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 19. maddesinde yer alan ''Yetkili hakim veya mahkeme, hukuki veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek halde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir'' hükmü uyarınca, davanın başka bir ile nakli konusunda mütalaa hazırlamak için süre talebinde bulundu.Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından, Başkan Yılmaz, duruşmaya sanık avukatlarının katılmaması nedeniyle delillerin okunması kısmına bu celse de geçilemediğini anlattı.Başkan Yılmaz, Diyarbakır Baro Başkanlığı'na sanıklara avukat görevlendirmesi yapmaları için yeniden yazı yazılmasına karar verdiklerini belirtti.Cumhuriyet Savcısı Kaya'nın ''davanın nakli'' konusunda mütalaa hazırlamak için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Duruşmayı, BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, bazı BDP milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar da izledi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, aralarında bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak ve Kemal Aktaş ile YSK tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de bulunduğu 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor.Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisinin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclisi üyesi de zanlılar arasında bulunuyor.Davada 26'sı kadın 104 tutuklu sanık arasında, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin,, Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ve, Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün yanı sıra kapatılanile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek,ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey,, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan,, eski Ergani Belediye Başkanı Nadir Bingöl,bulunuyor.