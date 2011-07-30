Savcı kayıt bulamadı: DTK'nın adı var, kendi yok

T24

BDP'den provokasyona devam: Savaşa hazırız

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yazışma yapılacak DTK adresi ya da bağlı olduğu herhangi bir kuruluş bulamadı. Bunun üzerine, Diyarbakır Valiliği'ne yazı yazılarak 'DTK'nın hangi statüde bulunduğu, dernek mi, vakıf mı olduğu' soruldu. Valilikten başsavcılığa gönderilen yazıda ise DTK'nın resmî hiçbir statüsünün bulunmadığına dikkat çekildi. Bina, adres ya da yöneticisinin olmadığı bildirildi.Soruşturmayı genişleten savcılık daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve BDP'den de aynı konu hakkında bilgi istedi. BDP'den şu ana kadar cevap gelmedi. Diyarbakır Emniyeti de DTK'nın Diyarbakır'da BDP'lilerin katılımıyla toplantılar düzenlediğini, kongre yaptığını ve delege seçimi yaptığını, ancak resmiyet taşımadığını bildirdi. DTK'nın eş genel başkanlığını yapan Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk da milletvekili oldukları için hakkında şu ana kadar herhangi bir işlem başlatılamadı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından özerklik ilanı ile ilgili suçlu bulunan kişiler hakkında işlem yapılacağı belirtiliyor.2006 yılında Diyarbakır'da kurulan DTK, terör örgütünü de bünyesinde barındıran KCK ana davasının iddianamesinde detaylı bir şekilde yer alıyor. DTK'nın İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulduğu belirtiliyor. İddiianameye göre DTK, Öcalan'ın dört ayaklı paradigmasından biri. Diğer üç ayak kent meclisleri, demokratik siyaset akademisi ve kooperatifler de hayata geçirilmeye çalışılıyor.BDP'li milletvekilleri, ortamı geren açıklamalarını sürdürüyor. BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "Çağrılarımıza rağmen eğer barış eli uzatılmazsa Kürt halkı her zaman söylediği gibi yine söylüyor, savaşa da hazırız, barışa da hazırız. Tercih size aittir." dedi. 11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında Tunceli Atatürk Stadyumu'nda konuşma yapan Aydoğan, Silvan saldırısına da temas etti. Olaydan hükümeti sorumlu tutan Aydoğan, şunları kaydetti: "14 Temmuz'da saat 18.00'de 'demokratik özerkliği' ilan edeceğiz. Saat 17.00 sularında Silvan'dan bir çatışma haberi geldi, hem PKK'lılardan hem de askerlerden yaşamını yitirenlerin olduğu söylendi. Bazen yaşam tesadüflerle geçer. Ama akşam 5'te gelen haber bir tesadüf değildir. Tam da Kürtler, Kürt halkı demokratik özerkliği ilan edecekken, bir saat kala gelen bu çatışma haberi tesadüf değildir. 20 insanımız orada yaşamını yitirdi."