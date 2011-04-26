Savcı, 'Kanadoğlu’nun Ergenekon bağı var' dedi

T24 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon soruşturması kapsamında “Darbe Günlükleri”nin ardından ikinci yetkisizlik kararını verdi.



Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, “örgüte yardım etmek, örgüt propagandası yapmak ve yargı mercilerini etkilemek” suçlarını işlediği iddia edilen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun dosyasını yeniden İstanbul Başsavcıvekilliği’ne gönderdi. Görüşen, yetkisizlik kararında, suç yerini nazara alarak dosyayı Ankara’ya gönderen eski İstanbul Özel Yetkili Başsavcıvekili Turan Çolakkadı’nın aksine, Kanadoğlu ile Ergenekon soruşturması arasında fiili irtibat bulunduğunu savundu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon soruşturması kapsamında “örgüte yardım etmek, örgüt propagandası yapmak ve yargı mercilerini etkilemek” suçundan Kanadoğlu hakkında da soruşturma başlatmıştı.





İstanbul’da ifade vermişti



Soruşturma kapsamında evi aranan ve telefonları dinlenen Kanadoğlu, 8 Ocak 2010’da eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ile Cumhuriyet Savcısı Ercan Şafak’a ifade vermişti. Çolakkadı, Kanadoğlu’nun ifadesini aldıktan sonra 28 Ocak 2010’da dosyayı yetkisizlik kararı ile Ankara’ya göndermişti. Yetkisizlik kararında, şöyle denilmişti:



“Esasen aynı örgütün içinde faaliyet gösteren kişilerin bile suç yerindeki mahkemelerde yargılanmaları esas kabul edilmelidir. Kanadoğlu’nun suç oluşturacağı şüphesiyle tespit edilen fiillerinin Ankara’da gerçekleşmiş olması sebebiyle iş bu soruşturmaya özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam edilmesi gerekmekte olduğundan yetkisizlik kararı verilmesi gerekmiştir.”



Çolakkadı, Kanadoğlu hakkında suçun işlendiği yeri esas alırken, Ankara’da ikamet eden Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, yazar Yalçın Küçük, adli bilirkişi Mahir Akkar gibi bir çok sanık hakkındaki davalar ise İstanbul mahkemelerinde açılmıştı. Çolakkadı’nın yetkisizlik kararıyla gönderdiği dosyaya bakan özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, incelemesini tamamladı.





Ankara’dan da yetkisizlik



Görüşen, suç yerini esas alan Çolakkadı’nın aksine, Kanadoğlu hakkındaki soruşturma ile Ergenekon soruşturması arasında fiili bağlantı bulunduğunu savundu. Görüşen yetkisizlik kararı vererek, dosyayı yeniden İstanbul Başsavcılığı’na gönderdi.

Bu karara göre, dosya, İstanbul’a gidecek. Ancak İstanbul Başsavcılığı, ilk görüşünde ısrarcı olursa, dosyaya kimin bakacağını Sincan Ağır Ceza Mahkemesi karara bağlayacak.

